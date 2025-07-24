Дивно, але ефективно: навіщо досвідчені господині трусять яйця перед варінням – секрет розкрито

Варіння яєць може здатися для багатьох простим завданням. Однак, кулінарні експерти стверджують, що є кілька важливих порад, які допоможуть покращити їх смак і спростити процес чищення.

Наприклад, чи знали ви, що яйце перед варінням треба потрясти? Для чого робити таку дію, розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

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Навіщо трусити яйця перед варінням?

Хоча багато хто може вважати, що достатньо просто покласти яйця в киплячу воду, дослідження показують, що такий незвичайний підхід може дати ще кращі результати.

Так, легке струшування яєць перед варінням дозволяє вмісту рівномірно розподілитися всередині шкаралупи. В результаті – яйця легше очистити після варіння.

Для тих, хто не знайомий з цією порадою, будуть здивовані ефективністю. Спробуйте застосувати й переконайтеся в цьому на власному досвіді!

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