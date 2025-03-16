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Новини Смачно Кулінарні секрети Кукурудзяний чи картопляний: який крохмаль краще використовувати і в який стравах
16 березня, 21:15
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Кукурудзяний чи картопляний: який крохмаль краще використовувати і в який стравах

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Крохмаль є ефективним згущувачем та стабілізатором у приготуванні страв.
  • Кожен вид крохмалю краще проявляє себе в певному переліку страв.

Крохмаль – чудовий згущувач та стабілізатор, який приходить на допомогу у потрібний момент. Однак не всі знають, який продукт варто використовувати для своїх страв.

Часто у рецептах можна зустріти крохмаль, але не завжди вказано, з якого продукту його використовувати. Як не зробити помилку – розповідає 24 Канал з посиланням на Prosto Way.

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Як обрати крохмаль 

Картопляний крохмаль чудово працює в гарячих стравах. Він дає густу насичену текстуру та робить рідину напівпрозорою. Ще одна його перевага – додавання цього крохмалю ніяк не впливає на смак страви. 

А от кукурудзяний крохмаль стійкий до кип'ятіння та створює більш шовковисту консистенцію, завдяки чому соуси виглядають просто неперевершено. 

Якщо у рецепті не вказано, який саме крохмаль використовувати, варто опиратися на просту підказку: 

  • кукурудзяний – для кремів та випічки;
  • картопляний – для густих соусів та ягідних начинок.

Таким чином ви точно використаєте вдалий інгредієнт та отримаєте відмінний результат.

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