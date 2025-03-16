Кукурудзяний чи картопляний: який крохмаль краще використовувати і в який стравах

Крохмаль – чудовий згущувач та стабілізатор, який приходить на допомогу у потрібний момент. Однак не всі знають, який продукт варто використовувати для своїх страв.

Часто у рецептах можна зустріти крохмаль, але не завжди вказано, з якого продукту його використовувати. Як не зробити помилку – розповідає 24 Канал з посиланням на Prosto Way.

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Як обрати крохмаль

Картопляний крохмаль чудово працює в гарячих стравах. Він дає густу насичену текстуру та робить рідину напівпрозорою. Ще одна його перевага – додавання цього крохмалю ніяк не впливає на смак страви.

А от кукурудзяний крохмаль стійкий до кип'ятіння та створює більш шовковисту консистенцію, завдяки чому соуси виглядають просто неперевершено.

Якщо у рецепті не вказано, який саме крохмаль використовувати, варто опиратися на просту підказку:

кукурудзяний – для кремів та випічки;

картопляний – для густих соусів та ягідних начинок.

Таким чином ви точно використаєте вдалий інгредієнт та отримаєте відмінний результат.

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