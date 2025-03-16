Кукурузный или картофельный: какой крахмал лучше использовать и в какой блюдах
- Крахмал является эффективным загустителем и стабилизатором в приготовлении блюд.
- Каждый вид крахмала лучше проявляет себя в определенном перечне блюд.
Крахмал – замечательный загуститель и стабилизатор, который приходит на помощь в нужный момент. Однако не все знают, какой продукт стоит использовать для своих блюд.
Часто в рецептах можно встретить крахмал, но не всегда указано, из какого продукта его использовать. Как не сделать ошибку – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Prosto Way.
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Как выбрать крахмал
Картофельный крахмал прекрасно работает в горячих блюдах. Он дает густую насыщенную текстуру и делает жидкость полупрозрачной. Еще одно его преимущество – добавление этого крахмала никак не влияет на вкус блюда.
А вот кукурузный крахмал устойчив к кипячению и создает более шелковистую консистенцию, благодаря чему соусы выглядят просто великолепно.
Если в рецепте не указано, какой именно крахмал использовать, стоит опираться на простую подсказку:
- кукурузный – для кремов и выпечки;
- картофельный – для густых соусов и ягодных начинок.
Таким образом вы точно используете удачный ингредиент и получите отличный результат.
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