Кукурузный или картофельный: какой крахмал лучше использовать и в какой блюдах

Крахмал – замечательный загуститель и стабилизатор, который приходит на помощь в нужный момент. Однако не все знают, какой продукт стоит использовать для своих блюд.

Часто в рецептах можно встретить крахмал, но не всегда указано, из какого продукта его использовать. Как не сделать ошибку – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Prosto Way.

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Как выбрать крахмал

Картофельный крахмал прекрасно работает в горячих блюдах. Он дает густую насыщенную текстуру и делает жидкость полупрозрачной. Еще одно его преимущество – добавление этого крахмала никак не влияет на вкус блюда.

А вот кукурузный крахмал устойчив к кипячению и создает более шелковистую консистенцию, благодаря чему соусы выглядят просто великолепно.

Если в рецепте не указано, какой именно крахмал использовать, стоит опираться на простую подсказку:

кукурузный – для кремов и выпечки;

картофельный – для густых соусов и ягодных начинок.

Таким образом вы точно используете удачный ингредиент и получите отличный результат.

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