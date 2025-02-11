Сода чи розпушувач: як зрозуміти, що краще додати у тісто для ідеального результату
Сода та розпушувач є обов'язковими компонентами у приготуванні тіста. Однак між ними є різниця, про яку обов'язково треба знати, щоб не наробити помилок.
Сода та розпушувач мають схожу дію, однак у випічці їх використовують для різних цілей. Коли який компонент краще обирати – розповідає 24 Канал.
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Сода чи розпушувач: що краще використовувати
Сода, або бікарбонат натрію – це лужна сполука, яка активується в кислому середовищі. Вона виділяє вуглекислий газ і допомагає тісту рости тільки тоді, коли є кислота. Для використання соди у тісті повинні використовуватися такі інгредієнти:
- кефір, йогурт, сметана, ряжанка;
- оцет, лимонний сік;
- мед, какао, шоколад;
- фруктове або ягідне пюре.
Якщо ж додати соду в тісто без кислоти, вона не спрацює належним чином, і випічка матиме гіркуватий присмак.
Ідеальний результат / Фото Freepik
Коли ж у тісті немає кислих інгредієнтів, тоді краще використати розпушувач. Це суміш соди з лимонною або іншою кислотою, тому про його ефективність можна не турбуватися.
Розпушувач використовують з нейтральним тістом, наприклад, для бісквітів, мафінів, кексів, у пісочному та здобному тісті. Він діє поступово, тому частково тісто підніметься під час замішування, а остаточно – при випіканні в духовці.
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