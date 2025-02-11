Сода или разрыхлитель: как понять, что лучше добавить в тесто для идеального результата

Сода и разрыхлитель являются обязательными компонентами в приготовлении теста. Однако между ними есть разница, о которой обязательно надо знать, чтобы не наделать ошибок.

Сода и разрыхлитель имеют похожее действие, однако в выпечке их используют для разных целей. Когда какой компонент лучше выбирать – рассказывает 24 Канал.

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Сода или разрыхлитель: что лучше использовать

Сода, или бикарбонат натрия – это щелочное соединение, которое активируется в кислой среде. Она выделяет углекислый газ и помогает тесту расти только тогда, когда есть кислота. Для использования соды в тесте должны использоваться такие ингредиенты:

кефир, йогурт, сметана, ряженка;

уксус, лимонный сок лимонный сок;

мед, какао, шоколад;

фруктовое или ягодное пюре.

Если же добавить соду в тесто без кислоты, она не сработает должным образом, и выпечка будет иметь горьковатый привкус.

Идеальный результат / Фото Freepik



Когда в тесте нет кислых ингредиентов, тогда лучше использовать разрыхлитель. Это смесь соды с лимонной или другой кислотой, поэтому о его эффективности можно не беспокоиться.

Разрыхлитель используют с нейтральным тестом, например, для бисквитов, маффинов, кексов, в песочном и сдобном тесте. Он действует постепенно, поэтому частично тесто поднимется во время замешивания, а окончательно – при выпекании в духовке.

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