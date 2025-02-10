С этим тортом смогут посоревноваться далеко не все магазинные аналоги. Пропитанные нежным кремом бисквиты в сочетании с орехами станут украшением любого дня. 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом Gotujmy.
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Рецепт "пчелиного" торта
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
Бисквит:
– 12 яиц;
– 12 столовых ложек муки;
– 12 столовых ложек сахара;
– 2 стакана молотых орехов;
– 2 плоские чайные ложки разрыхлителя.
Пудинговая масса для пудинга:
– 1 литр молока;
– 1 ванильный сахар;
– 3 крем-пудинга без сахара (на 0,5 литра молока каждый);
– половина куска сливочного масла;
– 1 крем-помадка Bonnie Maman (380 грамм);
– орехи для посыпки торта
– 1/2 литра кипяченой холодной воды;
– лимонный сок;
– 2 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Отделите белки от желтков и взбейте белки до образования устойчивой пены, добавив щепотку соли.
- Добавьте сахар и продолжайте взбивать, затем поочередно вводите желтки, не прекращая взбивать.
- Постепенно добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и измельченными орехами, аккуратно перемешивая. Ингредиенты рассчитаны на 4 коржа.
- Лучше всего выпекать каждый корж отдельно. Выстелите противень размером 28 на 40 сантиметра пекарской бумагой и выпекайте при температуре 180 градусов около 20 минут.
- Тем временем приготовьте пудинг: добавьте масло, ванильный сахар и пудинговую смесь в кастрюлю, доведите до кипения и варите до загустения.
- Готовый корж выложите в форму, пропитайте сиропом, залейте подготовленным пудингом и дайте немного остыть. Распределите пудинг равномерно на все коржи.
- Слегка смажьте каждый корж кремом из банки. Повторите для всех коржей.
- Сверху смажьте торт кремом и посыпьте измельченными орехами.
Приятного аппетита!
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