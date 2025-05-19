Плющена чи швидкого приготування: як відрізнити корисну вівсянку від шкідливої

Часто люди вважають, що вівсянка – це пластівці, але насправді один з видів круп. Тоді як звичні пластівці з вівсянки – геркулес.

Тому виникає питання: в чому різниця і який сорт корисніший. На це дає відповідь 24 Канал.

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Як розрізняти вівсяні каші

Вівсяна цільнозернова крупа (вівсянка)

Шліфована крупа визнана найбільш повноцінною та необробленою формою вівса. Цей продукт складається з зерен вівса без зовнішньої оболонки, пропонуючи споживачам чистий і поживний варіант. Їх можна додатково подрібнити на менші шматочки для полегшення приготування.

Однак, цільнозернові вівсяні пластівці відомі своїм тривалим часом приготування, що спонукає багатьох обирати вівсяним пластівцям, подрібнену або порізану на менші сегменти крупу.

Плющена вівсянка

Цей вид вівсяних пластівців проходить унікальний процес плющення. Після видалення вівсяної оболонки пластівці піддаються обробці парою та пресуванню. В результаті, цей метод дозволяє отримати вівсянку з більш м'якою текстурою і значно скоротити час приготування.



Який вид вівсянки корисніший / Фото Unsplash

Вівсяні пластівці швидкого приготування (геркулес)

Цей сорт найбільш оброблений з усіх можливих. Відома своєю тонко нарізаною формою, ця вівсянка готується швидше, ніж інші види. Однак, швидке приготування може призвести до кашоподібної текстури.

Водночас 3 основні види вівсянки мають схожий поживний склад. Не було виявлено жодного виду вівса, який був би значно кориснішим за інші, попри відмінності в обробці. Однак варто зазначити, що вівсяні пластівці швидкого приготування часто містять сіль і цукор, що може вплинути на їхню загальну корисність для здоров'я.

Скільки варити вівсянку

Вівсяну цільнозернову крупу потрібно варити 20 – 30 хвилин.

потрібно варити 20 – 30 хвилин. Плющену вівсянку варто варити 5 хвилин, а після цього виключити й дати постояти 2 – 3 хвилини.

варто варити 5 хвилин, а після цього виключити й дати постояти 2 – 3 хвилини. Вівсяні пластівці швидкого приготування варять 1 хвилину. Після варіння теж дати постояти 2 – 3 хвилини під кришкою.

А ви знаєте: ця хитрість допоможе приготувати деруни швидше.