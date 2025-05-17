Але досвідчені господині так не роблять – вони опанували мистецтво приготування дерунів без бризкання олії та за мінімальний час. У чому полягає хитрість розповідає 24 Канал з посиланням на UA.press.

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Яка хитрість допоможе приготувати деруни за 15 секунд

Кулінари радять відмовитися від сковорідки та плити при приготуванні дерунів. Натомість ті, хто має вафельницю, можуть досягти смачних результатів всього за 15 секунд.

Для приготування просто змастіть вафельницю рослинною олією, наповніть її сумішшю картоплі та борошна і закрийте прилад. Цей метод дозволяє одночасно готувати до шести млинців, спрощуючи процес і зводячи до мінімуму безлад, який зазвичай асоціюється зі смаженням.

Результат – хрусткі деруни, які не поступають приготованим на сковорідці.

А ви знаєте: причина, чому бризкає олія.