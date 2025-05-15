Бризки рослинної олії є неминучою реальністю, проблема управління ними залишається актуальною. Однак існують певні рішення, пише 24 Канал з посиланням на DailyNews.

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Причина, чому бризкає олія

Якість рослинної олії відіграє значну роль у ступені розбризкування, причому нижча якість олії часто призводить до більш вираженого розбризкування. Низькоякісні рослинні олії, як правило, містять більший вміст води, що може призвести до підвищеного розбризкування при нагріванні на сковорідці.

Щоб пом'якшити цю проблему, споживачам рекомендується обирати високоякісні рослинні олії, відомі своєю низькою схильністю до розбризкування. Однак, існують альтернативні методи розв'язання цієї проблеми, які пропонують варіанти для тих, хто прагне покращити свій досвід приготування їжі.

Що зробити, щоб олія не бризкала

Кулінарні експерти дають практичну пораду, що домашнім кухарям не обов'язково купувати дорогі засоби, щоб зменшити розбризкування олії під час приготування їжі.

Натомість додавання невеликої кількості солі на розігріту сковорідку перед тим, як налити олію, може значно зменшити кількість розбризкування. Цей простий прийом є ефективним рішенням для тих, хто прагне підтримувати чистоту на кухні.

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