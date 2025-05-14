Є деякі нюанси варіння яєць, які потрібно знати, щоб зварити яйця з ніжним та кремовим жовтком. 3 головні секрети розповідає 24 Канал з посиланням на DailyNews.

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Як варять "ніжні" яйця в ресторанах

Перший крок підкреслює важливість вибору яєць найвищих категорій якості, а саме C0 або D0.

Друга важлива порада – занурювати яйця в холодну воду, щоб вони були повністю покриті.

І нарешті, третій секрет – замість традиційного методу варіння яєць протягом 10 хвилин, кулінари рекомендують більш точну техніку. Після того, як вода закипіла, негайно вимкнути вогонь і дати яйцям "посидіти" в гарячій воді протягом 10 хвилин. Після цього слід перекласти їх у холодну воду перед тим, як чистити.



Як варять яйця в елітних ресторанах / Фото Unsplash

Цей метод не тільки полегшує чищення яєць, але й запобігає розтріскуванню під час варіння. Крім того, яйця, приготовані таким способом, мають більш ніжний і кремовий жовток, що відрізняє їх від яєць, приготованих традиційним способом.

А ви знаєте: чи є різниця між коричневими і білими яйцями.