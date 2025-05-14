Есть некоторые нюансы варки яиц, которые нужно знать, чтобы сварить яйца с нежным и кремовым желтком. 3 главных секрета рассказывает 24 Канал со ссылкой на DailyNews.

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Как варят "нежные" яйца в ресторанах

Первый шаг подчеркивает важность выбора яиц самых высоких категорий качества, а именно C0 или D0.

Второй важный совет – погружать яйца в холодную воду, чтобы они были полностью покрыты.

И наконец, третий секрет – вместо традиционного метода варки яиц в течение 10 минут, кулинары рекомендуют более точную технику. После того как вода закипела, немедленно выключить огонь и дать яйцам "посидеть" в горячей воде в течение 10 минут. После этого следует переложить их в холодную воду перед тем, как чистить.



Как варят яйца в элитных ресторанах / Фото Unsplash

Этот метод не только облегчает чистку яиц, но и предотвращает растрескивание во время варки. Кроме того, яйца, приготовленные таким способом, имеют более нежный и кремовый желток, что отличает их от яиц, приготовленных традиционным способом.

А вы знаете: есть ли разница между коричневыми и белыми яйцами.