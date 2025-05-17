Но опытные хозяйки так не делают – они овладели искусством приготовления драников без брызг масла и за минимальное время. В чем заключается хитрость, рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.press.

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Какая хитрость поможет приготовить драники за 15 секунд

Кулинары советуют отказаться от сковородки и плиты при приготовлении драников. Зато те, кто имеет вафельницу, могут достичь вкусных результатов всего за 15 секунд.

Для приготовления просто смажьте вафельницу растительным маслом, наполните ее смесью картофеля и муки и закройте прибор. Этот метод позволяет одновременно готовить до шести блинов, упрощая процесс и сводя к минимуму беспорядок, который обычно ассоциируется с жаркой.

Результат – хрустящие деруны, которые не поступают приготовленным на сковородке.

А вы знаете: причина, почему брызгает масло.