Лопатка чи шия: яке м'ясо краще для шашлику

Вибрати маринад для шашлику зазвичай простіше, ніж визначитися з м’ясом. Біля прилавка багато хто вагається між кількома популярними варіантами. Обидва шматки підходять для мангала, але результат після смаження може помітно відрізнятися.

Найчастіше для шашлику купують свинячу шию або лопатку, пише Smaker. Для того, щоб шашлик вийшов м'яким та апетитним слід не помилитися з вибором м’яса.

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Чим свиняча шия відрізняється від лопатки?

Свиняча шия містить більше внутрішньом'язового жиру. Саме завдяки цим жировим прошаркам м'ясо під час смаження залишається соковитим і м'яким. Шия швидше готується та менше ризикує пересохнути навіть за високої температури.

Лопатка є більш пісною частиною туші. У ній менше жиру та щільніші м'язові волокна. Через це таке м'ясо потребує трохи довшого маринування. Якщо лопатку пересмажити, вона може стати сухішою, ніж шия.

Це так смачно / Фото Unsplash

Водночас лопатка зазвичай коштує дешевше. Для багатьох це стає важливим аргументом під час покупки, особливо якщо шашлик готують для великої компанії.

Який шматок м'яса краще обрати для шашлику?

Якщо головною метою є максимально соковитий і ніжний шашлик, перевагу зазвичай віддають свинячій шиї. Вона добре підходить навіть тим, хто не має великого досвіду приготування м'яса на вугіллі. Лопатка також може дати хороший результат, якщо правильно підготувати м'ясо.

Для цього необхідно обирати шматки з невеликими жировими включеннями, не нарізати їх надто дрібно та дати достатньо часу для маринування. У більшості випадків саме шию вважають найкращим вибором для шашлику через її соковитість і стабільний результат. Лопатка стане хорошою альтернативою для тих, хто віддає перевагу менш жирному м'ясу або хоче трохи заощадити без суттєвої втрати смаку.

Як приготувати соковитий шашлик?

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинячої шиї;

– 300 грамів цибулі;

– 300 грамів помідорів;

– 20 грамів солі;

– 5 грамів цукру;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– сильногазована вода за бажанням для швидкого маринування;

– олія для змащування за бажанням.

Приготування: