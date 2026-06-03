Чаще всего для шашлыка покупают свиную шею или лопатку, пишет Smaker. Для того, чтобы шашлык получился мягким и аппетитным следует не ошибиться с выбором мяса.

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Чем свиная шея отличается от лопатки?

Свиная шея содержит больше внутримышечного жира. Именно благодаря этим жировым прослойкам мясо во время жарки остается сочным и мягким. Шея быстрее готовится и меньше рискует пересохнуть даже при высокой температуре.

Лопатка является более постной частью туши. В ней меньше жира и более плотные мышечные волокна. Поэтому такое мясо требует немного более длительного маринования. Если лопатку пережарить, она может стать более сухой, чем шея.

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Это так вкусно / Фото Unsplash

В то же время лопатка обычно стоит дешевле. Для многих это становится важным аргументом при покупке, особенно если шашлык готовят для большой компании.

Какой кусок мяса лучше выбрать для шашлыка?

Если главной целью является максимально сочный и нежный шашлык, предпочтение обычно отдают свиной шее. Она хорошо подходит даже тем, кто не имеет большого опыта приготовления мяса на углях. Лопатка также может дать хороший результат, если правильно подготовить мясо.

Для этого необходимо выбирать куски с небольшими жировыми включениями, не нарезать их слишком мелко и дать достаточно времени для маринования. В большинстве случаев именно шею считают лучшим выбором для шашлыка из-за ее сочности и стабильного результата. Лопатка станет хорошей альтернативой для тех, кто предпочитает менее жирное мясо или хочет немного сэкономить без существенной потери вкуса.

Как приготовить сочный шашлык?

Время: 45 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свиной шеи;

– 300 граммов лука;

– 300 граммов помидоров;

– 20 граммов соли;

– 5 граммов сахара;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– сильногазированная вода по желанию для быстрого маринования;

– масло для смазывания по желанию.

Приготовление: