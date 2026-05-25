Гусінь, терміти й коров’яча кров: які страви Африки найбільше дивують

Африка на тарілці може здивувати сильніше, ніж будь-який путівник. Тут поруч існують сушене м’ясо, страусині яйця, сезонні терміти, гусінь мопане й страви, які для туриста звучать майже як виклик.

За кожною такою їжею стоїть клімат, давня звичка, спосіб виживати й святкувати, пише Travela waits. Саме тому африканську кухню неможливо втиснути в одну коротку формулу – вона різна, смілива й набагато складніша, ніж здається з першого погляду. Особливо доречно згадати про це 25 травня, у День Африки, коли світ говорить про культуру, історію й різноманіття континенту – зокрема через його кухню.

Чим дивує кухня Африки?

Африканську кухню часто помилково зводять до одного набору смаків – гострі спеції, м’ясо на грилі й рис. Насправді говорити про "африканську кухню" так само складно, як про "європейську". Один континент об’єднує десятки кулінарних традицій, і деякі місцеві страви можуть стати справжньою несподіванкою.

Південна Африка давно асоціюється з сушеним м’ясом, яке часто порівнюють із джеркі. Але між ними є помітна різниця. Для biltong використовують великі шматки м’яса, які спочатку маринують в оцті та спеціях, а вже потім висушують і нарізають. Завдяки цьому текстура виходить м’якшою. Для приготування підходить не лише яловичина – можна зустріти варіанти зі страусом або м’ясом антилопи куду.

Любителям яєчних страв може трапитися ще один незвичний варіант – омлет із яйця страуса. Одне таке яйце важить понад кілограм і може замінити приблизно два десятки звичайних яєць. Саме тому таку страву рідко готують для однієї людини. До смаку часто додають лише масло, сіль, перець і трохи зелені.

Чим вражає Африка?

У Замбії, Південній Африці, Ботсвані та деяких сусідніх країнах давно стали звичною частиною кухні мопане – великі гусениці з родини павиноочок. У Замбії місцеві жителі називають їх "Ifinkubala". Їх можуть подати як закуску або як окрему страву.

Сезон дощів у Замбії, Малаві та Зімбабве приносить ще одну традиційну їжу – термітів. Після перших сильних дощів комахи виходять із землі й летять на світло. Після збору крила потрібно прибрати, а самих термітів – обсмажити в олії. Для місцевих це сезонний продукт, якого багато хто чекає щороку.

У Намібії можна зустріти ще одну незвичну страву – жабу-бика. На відміну від популярних у деяких країнах жаб’ячих лапок, тут використовують не окремі частини, а всю тварину. Спосіб приготування залежить від сезону, тому для місцевої кухні важливий правильний час збору.

У Кенії особливе місце займають страви з козлятини. Крім смаженого м’яса nyama choma або тушкованих варіантів, у деяких випадках на стіл потрапляє й голова кози. Спочатку її потрібно обпалити на вогні, щоб прибрати шерсть і надати аромату, а потім довго варити. М’які частини поступово відділяють і подають разом із бульйоном.

Серед традицій народу масаї в Танзанії та Кенії є ще один незвичний продукт – коров’яча кров, яку змішують із молоком. Такий напій використовують у різних обрядах і традиціях.

Також у Африці кущтують ackee – плід, який походить із Західної Африки, але згодом став дуже відомим у Карибському регіоні. Його поєднують із цибулею та помідорами або додають до риби й спецій.

Усі ці страви добре показують одну річ – Африка не має єдиного смаку. Один регіон робить ставку на м’ясо й сушіння, інший – на сезонних комах, третій – на місцеві рослини й продукти. Саме тому знайомство з кухнею континенту часто перетворюється не просто на обід, а на окрему подорож.