Ніколи не додавайте лавровий лист у ці страви, хіба хочете зіпсувати їх

Лавровий лист є популярною спецією, відомою своєю здатністю покращувати смак різноманітних страв. Хоча багато кулінарів виступають за його використання як універсальної добавки до всіх супів, кулінарні експерти припускають, що все не так просто.

Так, пряність підходить, наприклад, для яловичого бульйону. Але є чимало страв, на які лавровий лист негативно впливає. Куди не можна класти лавровий лист розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Куди не можна класти лавровий лист

У кулінарних колах частою помилкою є додавання лаврового листя до курячого бульйону. Експерти попереджають, що лавровий лист може затьмарити смак бульйону, що робить його непридатним для перших страв, де курка є основним інгредієнтом.

Також не варто додавати лавровий лист до молочних та сирних супів. Спеція може внести небажану гіркоту, замість того, щоб посилити насичений вершковий смак, яким відомі ці страви.

Крім того, лавровий лист не є ідеальним доповненням і до цибулевого супу, оскільки його тонкий аромат має тенденцію втрачатися в процесі приготування.

У кулінарних рекомендаціях, спрямованих на покращення смакових якостей цих страв, експерти пропонують замінити лавровий лист зеленню.

До слова: що робити, якщо суп вийшов занадто жирним.