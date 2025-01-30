Да, пряность подходит, например, для говяжьего бульона. Но есть немало блюд, на которые лавровый лист негативно влияет. Куда нельзя класть лавровый лист рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Куда нельзя класть лавровый лист

В кулинарных кругах частой ошибкой является добавление лавровых листьев в куриный бульон. Эксперты предупреждают, что лавровый лист может затмить вкус бульона, что делает его непригодным для первых блюд, где курица является основным ингредиентом.

Также не стоит добавлять лавровый лист в молочные и творожные супы. Специя может внести нежелательную горечь, вместо того, чтобы усилить насыщенный сливочный вкус, которым известны эти блюда.

Кроме того, лавровый лист не является идеальным дополнением и к луковому супу, поскольку его тонкий аромат имеет тенденцию теряться в процессе приготовления.

В кулинарных рекомендациях, направленных на улучшение вкусовых качеств этих блюд, эксперты предлагают заменить лавровый лист зеленью.

К слову: что делать, если суп получился слишком жирным.