Вареники на Другий Святвечір: приготуйте 2 найкращі пісні начинки
- Стаття розповідає про традиційні вареники з пісною начинкою, які готуються на Другий Святвечір перед Водохрещем.
- Особливість статті полягає в рецептах двох найкращих пісних начинок для вареників: з картоплею та грибами, а також з квашеною капустою.
Вареники на столі у Святвечір мають бути обов'язково, без них не можна сідати за стіл. При цьому існує одна, але дуже важлива умова, – пісна начинка.
Можна приготувати їх з картоплею, грибами чи квашеною капустою, а зверху полити смаженою цибулькою. Рецептом двох пісних начинок для вареників на Святвечір перед Водохрещем ділиться 24 Канал з посиланням на Gazeta.ua.
Читайте також Без неї не обходиться жодне свято: рецепт ароматної першої страви з серця українських Карпат
Які вареники приготувати на Другий Святвечір
- З картоплею та грибами
Інгредієнти для тіста:
– 300 грамів борошна;
– 120 мілілітрів води;
– 0,5 столової ложки солі;
– 1 чайна ложка рослинної олії.
Для начинки:
– 5 середніх картоплин;
– 1 цибуля;
– 100 грамів грибів – до смаку;
– сіль і перець – до смаку;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Для тіста у великій мисці змішайте борошно і сіль. Поступово доливайте воду і замішуйте тісто. Наприкінці вимішування додайте олію.
- Для начинки відварену картоплю перемніть у пюре. Додайте до неї смажену цибулю. За бажанням додайте дрібно-нарізані гриби і обсмажте. Цю суміш змішайте з картоплею, посоліть та поперчіть.
- Розкотіть тісто та виріжте круги за допомогою чашки або форми для вареників. Покладіть ложку начинки в центр кожного круга тіста, з'єднайте краї та утворіть півмісяць.
- Закип'ятіть воду в каструлі, додайте трішки солі і цукру та варіть вареники протягом 5 хвилин, доки вони не піднімуться на поверхню. Ще раз злегка перемішайте і вимкніть газ. Накрийте кришкою і залиште у воді на 2 хвилини, а потім витягуйте.
- Вийміть вареники з води, й коли вони трохи охолонуть – змастіть смаженою цибулею.
Готово!
- З квашеною капустою
Тісто можете приготувати за рецептом вареників з картоплею.
Інгредієнти для начинки:
– 3 цибулі;
– 500 грамів квашеної капусти;
– сіль та перець – до смаку.
Приготування:
- Цибулю наріжте кубиками. Підсмажте на невеликій кількості олії до золотистості, додайте квашену капусту, попередньо добре її віджавши.
- Додайте трохи цукру, перемішайте та накрийте кришкою. Тушкуйте на невеликому вогні близько 20 хвилин.
- Присипте робочу поверхню борошном та розкатайте на ній тісто. З допомогою склянки виріжте кружечки та покладіть всередину начинку. Міцно защипніть краї та стежте, щоб жир з начинки не потрапив на тісто, інакше вареники розклеяться під час варіння.
- Доведіть воду в каструлі до кипіння, покладіть вареники. Перемішайте шумівкою та доведіть до кипіння. Зменште вогонь та проваріть близько 5 хвилин.
- Вийміть вареники з води, й коли вони трохи охолонуть – змастіть смаженою цибулею.
Смачного!
А ви знаєте? Скільки страв має бути на столі у другий Святвечір.