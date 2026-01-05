Вареники на Другий Святвечір: приготуйте 2 найкращі пісні начинки

Вареники на столі у Святвечір мають бути обов'язково, без них не можна сідати за стіл. При цьому існує одна, але дуже важлива умова, – пісна начинка.

Можна приготувати їх з картоплею, грибами чи квашеною капустою, а зверху полити смаженою цибулькою. Рецептом двох пісних начинок для вареників на Святвечір перед Водохрещем ділиться 24 Канал з посиланням на Gazeta.ua.

Які вареники приготувати на Другий Святвечір

З картоплею та грибами

Інгредієнти для тіста:

– 300 грамів борошна;

– 120 мілілітрів води;

– 0,5 столової ложки солі;

– 1 чайна ложка рослинної олії.



Для начинки:

– 5 середніх картоплин;

– 1 цибуля;

– 100 грамів грибів – до смаку;

– сіль і перець – до смаку;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Для тіста у великій мисці змішайте борошно і сіль. Поступово доливайте воду і замішуйте тісто. Наприкінці вимішування додайте олію.

Для начинки відварену картоплю перемніть у пюре. Додайте до неї смажену цибулю. За бажанням додайте дрібно-нарізані гриби і обсмажте. Цю суміш змішайте з картоплею, посоліть та поперчіть.

Розкотіть тісто та виріжте круги за допомогою чашки або форми для вареників. Покладіть ложку начинки в центр кожного круга тіста, з'єднайте краї та утворіть півмісяць.

Закип'ятіть воду в каструлі, додайте трішки солі і цукру та варіть вареники протягом 5 хвилин, доки вони не піднімуться на поверхню. Ще раз злегка перемішайте і вимкніть газ. Накрийте кришкою і залиште у воді на 2 хвилини, а потім витягуйте.

Вийміть вареники з води, й коли вони трохи охолонуть – змастіть смаженою цибулею.

Готово!

З квашеною капустою

Тісто можете приготувати за рецептом вареників з картоплею.

Інгредієнти для начинки:

– 3 цибулі;

– 500 грамів квашеної капусти;

– сіль та перець – до смаку.

Приготування:

Цибулю наріжте кубиками. Підсмажте на невеликій кількості олії до золотистості, додайте квашену капусту, попередньо добре її віджавши.

Додайте трохи цукру, перемішайте та накрийте кришкою. Тушкуйте на невеликому вогні близько 20 хвилин.

Присипте робочу поверхню борошном та розкатайте на ній тісто. З допомогою склянки виріжте кружечки та покладіть всередину начинку. Міцно защипніть краї та стежте, щоб жир з начинки не потрапив на тісто, інакше вареники розклеяться під час варіння.

Доведіть воду в каструлі до кипіння, покладіть вареники. Перемішайте шумівкою та доведіть до кипіння. Зменште вогонь та проваріть близько 5 хвилин.

Вийміть вареники з води, й коли вони трохи охолонуть – змастіть смаженою цибулею.

Смачного!

