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1 серпня, 23:40
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Вийдуть мʼякі та водянисті: 3 помилки, які зіпсують консервовані огірки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Є поширені помилки, які зіпсують ваші консервовані огірки.
  • Треба підбирати не лише правильні овочі, а й інгредієнти для маринаду. 

Хрусткі огірочки – це обов'язкова закрутка, яку ми робимо з року в рік. Але є поширені помилки, через які результат буде зовсім не таким, як ви очікуєте.

Варто допустити одну помилку – і замість хрустких консервованих огірків ви отримаєте дуже водянисті овочі без виразного смаку. Як уникнути такого сценарію розвитку подій – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

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Які є помилки при консервуванні огірків? 

  • Замало солі

Коли ви консервуєте овочі – не шкодуйте солі. На літрову ємність потрібно щонайменше 1,5 столової ложки. 

Для консервації потрібно використовувати лише звичайну сіль, йодована сіль негативно вплине на колір огірків та зробить їх мʼякими. 

  • Неправильна укладка овочів 

Маринад завжди повинен повністю покривати огірки. Краще покладіть в банку менше овочів, але ви точно знатимете, що огірки вийдуть найвищої якості. 

Також не забувайте залишати 1 – 1,5 сантиметра простору між кришкою та маринадом. 

  • Неправильні плоди 

Не зайвим буде нагадати, що нехтування перебором овочів може мати дуже негативні наслідки. Ретельно обирайте плоди для консервування. Вони повинні бути не лише якісні, а й приблизно однакового розміру. 

Також зверніть увагу на сорт: для консервації треба обирати огірки з тоненькою шкіркою та високою цукристістю. 

Його обожнюють навіть діти: простий сирний суп з грибами та куркою. 