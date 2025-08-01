Хрусткі огірочки – це обов'язкова закрутка, яку ми робимо з року в рік. Але є поширені помилки, через які результат буде зовсім не таким, як ви очікуєте.

Варто допустити одну помилку – і замість хрустких консервованих огірків ви отримаєте дуже водянисті овочі без виразного смаку. Як уникнути такого сценарію розвитку подій – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Які є помилки при консервуванні огірків?

Замало солі

Коли ви консервуєте овочі – не шкодуйте солі. На літрову ємність потрібно щонайменше 1,5 столової ложки.

Для консервації потрібно використовувати лише звичайну сіль, йодована сіль негативно вплине на колір огірків та зробить їх мʼякими.

Неправильна укладка овочів

Маринад завжди повинен повністю покривати огірки. Краще покладіть в банку менше овочів, але ви точно знатимете, що огірки вийдуть найвищої якості.

Також не забувайте залишати 1 – 1,5 сантиметра простору між кришкою та маринадом.

Неправильні плоди

Не зайвим буде нагадати, що нехтування перебором овочів може мати дуже негативні наслідки. Ретельно обирайте плоди для консервування. Вони повинні бути не лише якісні, а й приблизно однакового розміру.

Також зверніть увагу на сорт: для консервації треба обирати огірки з тоненькою шкіркою та високою цукристістю.

Його обожнюють навіть діти: простий сирний суп з грибами та куркою.