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16 жовтня, 07:20
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Гладким чи матовим: яким боком насправді класти пергамент на деко і чому випічка до нього липне

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Момент, коли золотисте печиво або пишний бісквіт доводиться віддирати від дека разом зі шматками паперу, знайомий кожному. Перша підозра майже завжди падає на власну неуважність: здається, що аркуш просто постелили "не тим боком".

Проте в кулінарній фізиці все влаштовано інакше. Для сучасного якісного паперу для випікання поняття вивороту взагалі не існує. Якщо на рулоні стоїть маркування "двобічне покриття", кремнійорганічний шар (харчовий силікон) наносять на полотно з обох поверхонь під час виробництва. Такий аркуш працює однаково бездоганно хоч лицьовим, хоч зворотним боком.

Виняток трапляється вкрай рідко в бюджетних лінійках: якщо виробник заощадив і вкрив силіконом лише одну площину, робочу поверхню легко визначити на око – вона відчутно гладша на дотик і має характерний маслянистий відблиск. Саме на цей глянцевий бік і викладають вироби. 

Важливо вибирати правильний пергамент / Фото Pexels

Чому ж тоді випічка прилипає до пергаменту? 

Коли тісто безнадійно прилипає до паперу, справа майже ніколи не в стороні укладання, а в тому, що в духовку потрапив матеріал, зовсім не призначений для випікання. На одній полиці супермаркету можуть поруч лежати три зовні схожих рулони, різниця між якими кардинальна.

  • Силіконізований пергамент

Єдиний правильний вибір для духовки. Харчовий силікон створює надійний гідрофобний бар'єр: до нього не чіпляється навіть карамель чи розплавлений сир, а змащувати його додатково вершковим маслом чи олією – абсолютно зайва витрата часу й калорій (змащування потрібне лише зрідка для надлипкого бездріжджового бісквіта). 

  • Харчовий підпергамент або бутербродний папір

Це звичайне целюлозне полотно середньої щільності для пакування ковбаси, сиру чи сендвічів. Антипригарного шару в ньому немає взагалі. У гарячій духовці він моментально промокає від соку або пари, розм'якає і намертво впаюється в дно випічки. 

  • Вощений папір

Призначений виключно для зберігання продуктів у холодильнику. Шар парафіну чи воску за температури понад 60 градусів просто плавиться, стікає на деко й починає їдко чадіти, псуючи десерт запахом горілого свічкового нафтопродукту.

Колір при цьому не грає жодної ролі: темно-бежевий або коричневий пергамент – це просто екологічна невідбілена целюлоза. Якщо вона вкрита силіконом, то працює настільки ж чисто, як і біла. 

Що робити, що б папір не скручувався? 

Шеф-кухарі використовують простий лайфхак: відрізаний шматок зминають у тугу кулю, підставляють на кілька секунд під струмінь холодної води з-під крана, енергійно відтискають і розправляють. Вологий пом'ятий пергамент стає слухняним, мов тканина, і без жодного спротиву ідеально встеляє будь-яку прямокутну форму для кексу чи хліба. 

До речі, якісний аркуш після сухого пісочного печива можна сміливо брати повторно – аж поки папір природно не потемніє від багаторазового жару.