Проте в кулінарній фізиці все влаштовано інакше. Для сучасного якісного паперу для випікання поняття вивороту взагалі не існує. Якщо на рулоні стоїть маркування "двобічне покриття", кремнійорганічний шар (харчовий силікон) наносять на полотно з обох поверхонь під час виробництва. Такий аркуш працює однаково бездоганно хоч лицьовим, хоч зворотним боком.
Виняток трапляється вкрай рідко в бюджетних лінійках: якщо виробник заощадив і вкрив силіконом лише одну площину, робочу поверхню легко визначити на око – вона відчутно гладша на дотик і має характерний маслянистий відблиск. Саме на цей глянцевий бік і викладають вироби.
Важливо вибирати правильний пергамент / Фото Pexels
Чому ж тоді випічка прилипає до пергаменту?
Коли тісто безнадійно прилипає до паперу, справа майже ніколи не в стороні укладання, а в тому, що в духовку потрапив матеріал, зовсім не призначений для випікання. На одній полиці супермаркету можуть поруч лежати три зовні схожих рулони, різниця між якими кардинальна.
- Силіконізований пергамент
Єдиний правильний вибір для духовки. Харчовий силікон створює надійний гідрофобний бар'єр: до нього не чіпляється навіть карамель чи розплавлений сир, а змащувати його додатково вершковим маслом чи олією – абсолютно зайва витрата часу й калорій (змащування потрібне лише зрідка для надлипкого бездріжджового бісквіта).
- Харчовий підпергамент або бутербродний папір
Це звичайне целюлозне полотно середньої щільності для пакування ковбаси, сиру чи сендвічів. Антипригарного шару в ньому немає взагалі. У гарячій духовці він моментально промокає від соку або пари, розм'якає і намертво впаюється в дно випічки.
- Вощений папір
Призначений виключно для зберігання продуктів у холодильнику. Шар парафіну чи воску за температури понад 60 градусів просто плавиться, стікає на деко й починає їдко чадіти, псуючи десерт запахом горілого свічкового нафтопродукту.
Колір при цьому не грає жодної ролі: темно-бежевий або коричневий пергамент – це просто екологічна невідбілена целюлоза. Якщо вона вкрита силіконом, то працює настільки ж чисто, як і біла.
Що робити, що б папір не скручувався?
Шеф-кухарі використовують простий лайфхак: відрізаний шматок зминають у тугу кулю, підставляють на кілька секунд під струмінь холодної води з-під крана, енергійно відтискають і розправляють. Вологий пом'ятий пергамент стає слухняним, мов тканина, і без жодного спротиву ідеально встеляє будь-яку прямокутну форму для кексу чи хліба.
До речі, якісний аркуш після сухого пісочного печива можна сміливо брати повторно – аж поки папір природно не потемніє від багаторазового жару.