Однако в кулинарной физике все устроено иначе. Для современной качественной бумаги для выпечки понятия "изнанка" вообще не существует. Если на рулоне есть маркировка "двустороннее покрытие", кремнийорганический слой (пищевой силикон) наносится на полотно с обеих сторон в процессе производства. Такой лист одинаково безупречно работает как лицевой, так и оборотной стороной.
Исключения встречаются крайне редко в бюджетных линейках: если производитель сэкономил и покрыл силиконом только одну сторону, рабочую поверхность легко определить на глаз – она ощутимо гладче на ощупь и имеет характерный маслянистый блеск. Именно на эту глянцевую сторону и выкладывают изделия.
Важно выбирать правильный пергамент / Фото Pexels
Почему же тогда выпечка прилипает к пергаменту?
Когда тесто безнадежно прилипает к бумаге, дело почти никогда не в стороне укладки, а в том, что в духовку попал материал, совершенно не предназначенный для выпечки. На одной полке супермаркета могут рядом лежать три внешне похожих рулона, разница между которыми кардинальна.
- Силиконизированный пергамент
Единственный правильный выбор для духовки. Пищевой силикон создает надежный гидрофобный барьер: к нему не прилипает даже карамель или расплавленный сыр, а смазывать его дополнительно сливочным маслом или растительным маслом – совершенно лишняя трата времени и калорий (смазывание требуется лишь изредка для чрезмерно липкого бездрожжевого бисквита).
- Пищевой подпергамент или бутербродная бумага
Это обычное целлюлозное полотно средней плотности для упаковки колбасы, сыра или сэндвичей. Антипригарного слоя в нем нет вообще. В горячей духовке он моментально промокает от сока или пара, размягчается и намертво прилипает ко дну выпечки.
- Вощеная бумага
Предназначена исключительно для хранения продуктов в холодильнике. Слой парафина или воска при температуре выше 60 градусов просто плавится, стекает на противень и начинает едко дымиться, портя десерт запахом горелого свечного нефтепродукта.
Цвет при этом не играет никакой роли: темно-бежевый или коричневый пергамент – это просто экологичная неотбеленная целлюлоза. Если она покрыта силиконом, то работает так же чисто, как и белая.
Что делать, чтобы бумага не скручивалась?
Шеф-повара используют простой лайфхак: отрезанный кусок сминают в тугой комок, подставляют на несколько секунд под струю холодной воды из-под крана, энергично отжимают и расправляют. Влажный смятый пергамент становится послушным, словно ткань, и без какого-либо сопротивления идеально выстилает любую прямоугольную форму для кекса или хлеба.
Кстати, качественный лист после выпечки сухого песочного печенья можно смело использовать повторно – до тех пор, пока бумага естественным образом не потемнеет от многократного нагрева.