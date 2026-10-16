Однако в кулинарной физике все устроено иначе. Для современной качественной бумаги для выпечки понятия "изнанка" вообще не существует. Если на рулоне есть маркировка "двустороннее покрытие", кремнийорганический слой (пищевой силикон) наносится на полотно с обеих сторон в процессе производства. Такой лист одинаково безупречно работает как лицевой, так и оборотной стороной.

Исключения встречаются крайне редко в бюджетных линейках: если производитель сэкономил и покрыл силиконом только одну сторону, рабочую поверхность легко определить на глаз – она ощутимо гладче на ощупь и имеет характерный маслянистый блеск. Именно на эту глянцевую сторону и выкладывают изделия.

Важно выбирать правильный пергамент / Фото Pexels

Почему же тогда выпечка прилипает к пергаменту?

Когда тесто безнадежно прилипает к бумаге, дело почти никогда не в стороне укладки, а в том, что в духовку попал материал, совершенно не предназначенный для выпечки. На одной полке супермаркета могут рядом лежать три внешне похожих рулона, разница между которыми кардинальна.

Силиконизированный пергамент

Единственный правильный выбор для духовки. Пищевой силикон создает надежный гидрофобный барьер: к нему не прилипает даже карамель или расплавленный сыр, а смазывать его дополнительно сливочным маслом или растительным маслом – совершенно лишняя трата времени и калорий (смазывание требуется лишь изредка для чрезмерно липкого бездрожжевого бисквита).

Пищевой подпергамент или бутербродная бумага

Это обычное целлюлозное полотно средней плотности для упаковки колбасы, сыра или сэндвичей. Антипригарного слоя в нем нет вообще. В горячей духовке он моментально промокает от сока или пара, размягчается и намертво прилипает ко дну выпечки.

Вощеная бумага

Предназначена исключительно для хранения продуктов в холодильнике. Слой парафина или воска при температуре выше 60 градусов просто плавится, стекает на противень и начинает едко дымиться, портя десерт запахом горелого свечного нефтепродукта.

Цвет при этом не играет никакой роли: темно-бежевый или коричневый пергамент – это просто экологичная неотбеленная целлюлоза. Если она покрыта силиконом, то работает так же чисто, как и белая.

Что делать, чтобы бумага не скручивалась?

Шеф-повара используют простой лайфхак: отрезанный кусок сминают в тугой комок, подставляют на несколько секунд под струю холодной воды из-под крана, энергично отжимают и расправляют. Влажный смятый пергамент становится послушным, словно ткань, и без какого-либо сопротивления идеально выстилает любую прямоугольную форму для кекса или хлеба.

Кстати, качественный лист после выпечки сухого песочного печенья можно смело использовать повторно – до тех пор, пока бумага естественным образом не потемнеет от многократного нагрева.