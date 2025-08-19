Українські страви були зіркою відомих ресторанів по всьому світу. Однак лише нещодавно заклад української кухні увійшов до легендарного путівника Мішлен.

Борщ, вареники, котлета по-київськи та інші українські страви давно відомі в усьому світі, але потрапляння в путівник Мішлен – це найвищий рівень визнання кулінарної майстерності. Який ресторан української кухні першим отримав таку честь – розповідає 24 Канал з посиланням на Ua-Platform.

Який ресторан української кухні уперше з'явився у путівнику Мішлен?

Минулого року медіапростір "розірвала" новина — ресторан української кухні Anelya в Чикаго включений у путівник Мішлен. Престижний гастрономічний рейтинг не скупився на похвалу.

Хочеться східноєвропейського? Anelya постає зі своїми видатними стравами, такими як зелений борщ з кропом, голубці, і башта із закусок з невеличкими порціями соняшникового хумусу, все в чарівній атмосфері,

– йдеться в путівнику.

Українські страви підкорили гурманів / Фото з сайту ресторану Anelya

Ресторан пропонує відвідувачам такі страви: зелений борщ із кропивою, вареники з лохиною та беконом, полтавські галушки, буряковий квас, крем-брюле з ряжанки та інші українські смаколики. Заклад не боїться експериментів та осучаснює рецепти, яким вже десятки, а то й сотні років.

Хто власник ресторану?

Заклад відкрив Джонні Кларк, який має українське коріння. У 2023 році він вперше відвідав Харків – місто, де народилася його бабуся. Цей візит надихнув його на відкриття ресторану, де він зможе поєднати традиційну українську кухню та сучасні кулінарні техніки.

Щоб створити шедевр, потрібно запастися якісними продуктами. Наприклад, свіжість мʼяса можна перевірити прямо біля вітрини – у цьому допоможе дуже простий секрет.