Украинские блюда были звездой известных ресторанов по всему миру. Однако лишь недавно заведение украинской кухни вошло в легендарный путеводитель Мишлен.

Борщ, вареники, котлета по-киевски и другие украинские блюда давно известны во всем мире, но попадание в путеводитель Мишлен – это высший уровень признания кулинарного мастерства. Какой ресторан украинской кухни первым получил такую честь – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ua-Platform.

Какой ресторан украинской кухни впервые появился в путеводителе Мишлен?

В прошлом году медиапространство "разорвала" новость - ресторан украинской кухни Anelya в Чикаго включен в путеводитель Мишлен. Престижный гастрономический рейтинг не скупился на похвалу.

Хочется восточноевропейского? Anelya предстает со своими выдающимися блюдами, такими как зеленый борщ с укропом, голубцы, и башня из закусок с небольшими порциями подсолнечного хумуса, все в волшебной атмосфере,

– говорится в путеводителе.

Украинские блюда покорили гурманов / Фото с сайта ресторана Anelya

Ресторан предлагает посетителям такие блюда: зеленый борщ с крапивой, вареники с голубикой и беконом, полтавские галушки, свекольный квас, крем-брюле из ряженки и другие украинские вкусности. Заведение не боится экспериментов и осовременивает рецепты, которым уже десятки, а то и сотни лет.

Кто владелец ресторана?

Заведение открыл Джонни Кларк, который имеет украинские корни. В 2023 году он впервые посетил Харьков – город, где родилась его бабушка. Этот визит вдохновил его на открытие ресторана, где он сможет совместить традиционную украинскую кухню и современные кулинарные техники.

