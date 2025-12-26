Салати на Новий рік 2026: тут знайдуться рецепти на будь-який смак
- Стаття пропонує різноманітні рецепти новорічних салатів, які задовольнять будь-які смаки та прикрасять святковий стіл.
- Особлива увага приділена інгредієнтам, що додають стравам унікальності, наприклад, морепродукти та крабові палички, які роблять навіть звичні салати особливими.
Новий рік – це час, коли на столі хочеться бачити щось яскраве, свіже й смачне. Смачні святкові салати – саме те, що потрібно для таких випадків!
Салати – незамінний варіант для святкування, адже вони додають застіллю яскравості й стилю. У добірці 24 Каналу знайдуться рецепти на будь-який смак.
Салат Соняшник
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 банка кукурудзи;
– 1 банка ананасів;
– 1 філе індички;
– 100 грамів жовтого сиру;
– майонез – до смаку;
– сіль, перець – до смаку;
для прикраси:
– чипси;
– оливки;
– помідори черрі;
– свіжий огірок.
Приготування:
- Зваріть яйця круто, очистьте їх і дуже дрібно наріжте або натріть на тертці.
- Злийте кукурудзу, ананас. Наріжте ананас на дрібніші шматочки.
- Наріжте індичку на шматочки та обсмажте.
- Помістіть усі інгредієнти у велику миску, посипте сіллю і перцем. Додайте майонез до смаку та поставте салат у холодильник на годину або на ніч.
- Перед подачею натріть жовтий сир на крупній тертці.
- Викладіть салат на велике блюдо, надаючи йому круглу форму, і посипте жовтим сиром.
- Розріжте чорні оливки навпіл і встроміть у шар сиру.
- Наріжте огірок діагональними кружальцями, викладіть їх навколо салату у формі пелюсток, а поверх огірка додайте стружку.
- Для декору розріжте помідори черрі навпіл. Покладіть їх плоскою стороною на тарілку та зробіть надріз посередині, але не до кінця.
- Відріжте маленький шматочок помідора в місці надрізу, щоб утворився трикутник. У це місце вставте дві довгі смужки з оливок.
- Половинку оливки використайте для голови. Для очей нанесіть дві точки майонезу. Маленькими шматочками оливок створіть чорні крапки на червоних крилах, закріпивши їх майонезом.
- Викладіть сонечка на салат. За бажанням додайте цибулю або стебла петрушки.
Середземноморський салат
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів суміші салатів;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 120 грамів сиру моцарела;
– 100 грамів оливок;
для соусу:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– половина чайної ложки прованських трав;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Приготуйте соус: змішайте оливкову олію з лимонним соком, приправте прованськими травами, сіллю та перцем.
- Ретельно перемішайте й відставте.
- Викладіть листя салату у миску або на блюдо.
- Зверху додайте помідори черрі, оливки та моцарелу, розрізану навпіл.
- Полийте салат підготовленим соусом і залиште на кілька хвилин.
- Подавайте разом із хрусткими цілозерновими грінками.
Грецький салат з листям айсберга
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 200 грамів салату Айсберг;
– 300 грамів помідорів;
– 150 грамів огірків;
– 50 грамів цибулі ріпчастої;
– 50 грамів оливок;
– 200 грамів сиру Фета;
– спеції: сіль, орегано.
Приготування:
- Змішайте оливкову олію і спеції в чашці.
- Салат промийте та обсушіть на паперовому рушнику.
- Потім наріжте його на більш дрібні шматочки і викладіть в салатник.
- Помідори помийте і наріжте кубиками.
- Огірки почистіть від шкірки та нарізати половинками.
- Цибулю почистіть та наріжте тонкими скибочками.
- Додайте овочі в салатник з листям салату.
- Додаємо маслини в салатник з овочами та акуратно перемішайте салат.
- Посипте овочі нарізаним дрібними кубиками сиром фета, полийте оливковою олією і спеціями.
- Все ретельно перемішайте.
