Салати на Новий рік 2026: тут знайдуться рецепти на будь-який смак

Новий рік – це час, коли на столі хочеться бачити щось яскраве, свіже й смачне. Смачні святкові салати – саме те, що потрібно для таких випадків!

Салати – незамінний варіант для святкування, адже вони додають застіллю яскравості й стилю. У добірці 24 Каналу знайдуться рецепти на будь-який смак.

Салат Соняшник

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 1 банка кукурудзи;

– 1 банка ананасів;

– 1 філе індички;

– 100 грамів жовтого сиру;

– майонез – до смаку;

– сіль, перець – до смаку;

для прикраси:

– чипси;

– оливки;

– помідори черрі;

– свіжий огірок.

Приготування:

Зваріть яйця круто, очистьте їх і дуже дрібно наріжте або натріть на тертці. Злийте кукурудзу, ананас. Наріжте ананас на дрібніші шматочки. Наріжте індичку на шматочки та обсмажте. Помістіть усі інгредієнти у велику миску, посипте сіллю і перцем. Додайте майонез до смаку та поставте салат у холодильник на годину або на ніч. Перед подачею натріть жовтий сир на крупній тертці. Викладіть салат на велике блюдо, надаючи йому круглу форму, і посипте жовтим сиром. Розріжте чорні оливки навпіл і встроміть у шар сиру. Наріжте огірок діагональними кружальцями, викладіть їх навколо салату у формі пелюсток, а поверх огірка додайте стружку. Для декору розріжте помідори черрі навпіл. Покладіть їх плоскою стороною на тарілку та зробіть надріз посередині, але не до кінця. Відріжте маленький шматочок помідора в місці надрізу, щоб утворився трикутник. У це місце вставте дві довгі смужки з оливок. Половинку оливки використайте для голови. Для очей нанесіть дві точки майонезу. Маленькими шматочками оливок створіть чорні крапки на червоних крилах, закріпивши їх майонезом. Викладіть сонечка на салат. За бажанням додайте цибулю або стебла петрушки.

Середземноморський салат

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів суміші салатів;

– 200 грамів помідорів черрі;

– 120 грамів сиру моцарела;

– 100 грамів оливок;

для соусу:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– половина чайної ложки прованських трав;

– сіль, перець – до смаку.

Приготування:

Приготуйте соус: змішайте оливкову олію з лимонним соком, приправте прованськими травами, сіллю та перцем. Ретельно перемішайте й відставте. Викладіть листя салату у миску або на блюдо. Зверху додайте помідори черрі, оливки та моцарелу, розрізану навпіл. Полийте салат підготовленим соусом і залиште на кілька хвилин. Подавайте разом із хрусткими цілозерновими грінками.

Грецький салат з листям айсберга

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 200 грамів салату Айсберг;

– 300 грамів помідорів;

– 150 грамів огірків;

– 50 грамів цибулі ріпчастої;

– 50 грамів оливок;

– 200 грамів сиру Фета;

– спеції: сіль, орегано.

Приготування:

Змішайте оливкову олію і спеції в чашці. Салат промийте та обсушіть на паперовому рушнику. Потім наріжте його на більш дрібні шматочки і викладіть в салатник. Помідори помийте і наріжте кубиками. Огірки почистіть від шкірки та нарізати половинками. Цибулю почистіть та наріжте тонкими скибочками. Додайте овочі в салатник з листям салату. Додаємо маслини в салатник з овочами та акуратно перемішайте салат. Посипте овочі нарізаним дрібними кубиками сиром фета, полийте оливковою олією і спеціями. Все ретельно перемішайте.

