Салаты на Новый год 2026: здесь найдутся рецепты на любой вкус
- Статья предлагает разнообразные рецепты новогодних салатов, которые удовлетворят любые вкусы и украсят праздничный стол.
- Особое внимание уделено ингредиентам, что придают блюдам уникальности, например, морепродукты и крабовые палочки, которые делают даже привычные салаты особенными.
Новый год – это время, когда на столе хочется видеть что-то яркое, свежее и вкусное. Вкусные праздничные салаты – именно то, что нужно для таких случаев!
Салаты – незаменимый вариант для празднования, ведь они добавляют застолью яркости и стиля. В подборке 24 Канала найдутся рецепты на любой вкус.
К теме Здесь нет оливье или шубы: 10 лучших салатов на Новый год
Салат Подсолнух
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 1 банка кукурузы;
– 1 банка ананасов;
– 1 филе индейки;
– 100 граммов желтого сыра;
– майонез – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу;
для украшения:
– чипсы;
– оливки;
– помидоры черри;
– свежий огурец.
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую, очистите их и очень мелко нарежьте или натрите на терке.
- Слейте кукурузу, ананас. Нарежьте ананас на более мелкие кусочки.
- Нарежьте индейку на кусочки и обжарьте.
- Поместите все ингредиенты в большую миску, посыпьте солью и перцем. Добавьте майонез по вкусу и поставьте салат в холодильник на час или на ночь.
- Перед подачей натрите желтый сыр на крупной терке.
- Выложите салат на большое блюдо, придавая ему круглую форму, и посыпьте желтым сыром.
- Разрежьте черные оливки пополам и воткните в слой сыра.
- Нарежьте огурец диагональными кружочками, выложите их вокруг салата в форме лепестков, а поверх огурца добавьте стружку.
- Для декора разрежьте помидоры черри пополам. Положите их плоской стороной на тарелку и сделайте надрез посередине, но не до конца.
- Отрежьте маленький кусочек помидора в месте надреза, чтобы образовался треугольник. В это место вставьте две длинные полоски из оливок.
- Половинку оливки используйте для головы. Для глаз нанесите две точки майонеза. Маленькими кусочками оливок создайте черные точки на красных крыльях, закрепив их майонезом.
- Выложите божьи коровки на салат. По желанию добавьте лук или стебли петрушки.
Средиземноморский салат
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов смеси салатов;
– 200 граммов помидоров черри;
– 120 граммов сыра моцарелла;
– 100 граммов оливок;
для соуса:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– половина чайной ложки прованских трав;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте соус: смешайте оливковое масло с лимонным соком, приправьте прованскими травами, солью и перцем.
- Тщательно перемешайте и отставьте.
- Выложите листья салата в миску или на блюдо.
- Сверху добавьте помидоры черри, оливки и моцареллу, разрезанную пополам.
- Полейте салат подготовленным соусом и оставьте на несколько минут.
- Подавайте вместе с хрустящими цельнозерновыми гренками.
Греческий салат с листьями айсберга
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 200 граммов салата Айсберг;
– 300 граммов помидоров;
– 150 граммов огурцов;
– 50 граммов лука репчатого;
– 50 граммов оливок;
– 200 граммов сыра Фета;
– специи: соль, орегано.
Приготовление:
- Смешайте оливковое масло и специи в чашке.
- Салат промойте и обсушите на бумажном полотенце.
- Затем нарежьте его на более мелкие кусочки и выложите в салатник.
- Помидоры помойте и нарежьте кубиками.
- Огурцы почистите от кожуры и нарежьте половинками.
- Лук почистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Добавьте овощи в салатник с листьями салата.
- Добавляем маслины в салатник с овощами и аккуратно перемешайте салат.
- Посыпьте овощи нарезанным мелкими кубиками сыром фета, полейте оливковым маслом и специями.
- Все тщательно перемешайте.
Особая подборка с любимым ингредиентом: рецепты с крабовыми палочками.