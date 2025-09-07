Заправити салат олією – це завжди гарна ідея. Однак яку ж обрати, аби отримати не лише смак, а й користь?

Олії є багатьох видів, і заправка салату – це той випадок, коли додавання одного інгредієнта визначає смак всієї страви. 24 Канал запитав у кулінарної блогерки korolivska1, яку олію найкраще обирати для салату, щоб завжди отримувати максимально смачний результат.

Яку олію найкраще використовувати для салату?

Найуніверсальніший варіант – оливкова олія холодного віджиму. Вона підкреслює смак овочів і містить багато антиоксидантів.

Зверніть увагу!

Купуйте оливкову олію в перевірених магазинах, темних скляних пляшках і без пошкодженої етикетки.

Для різноманітності можна додавати лляну (багата на Омега-3), гарбузову (з виразним горіховим присмаком) чи кунжутну,

– додала блогерка.

Головне правило: використовувати для заправки салату лише нерафіновані олії.

Як не нарватися на підроблену оливкову олію