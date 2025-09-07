Укр Рус
7 вересня, 17:30
Користь, смак та антиоксиданти: яка олія найкраще підходить для салату

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Найуніверсальніший варіант для заправки салатів – оливкова олія холодного віджиму, яка підкреслює смак овочів і містить антиоксиданти.
  • Для різноманітності можна використовувати лляну, гарбузову чи кунжутну олію.

Заправити салат олією – це завжди гарна ідея. Однак яку ж обрати, аби отримати не лише смак, а й користь?

Олії є багатьох видів, і заправка салату – це той випадок, коли додавання одного інгредієнта визначає смак всієї страви. 24 Канал запитав у кулінарної блогерки korolivska1, яку олію найкраще обирати для салату, щоб завжди отримувати максимально смачний результат. 

Яку олію найкраще використовувати для салату? 

Найуніверсальніший варіант – оливкова олія холодного віджиму. Вона підкреслює смак овочів і містить багато антиоксидантів. 

Зверніть увагу!


Купуйте оливкову олію в перевірених магазинах, темних скляних пляшках і без пошкодженої етикетки. 

Для різноманітності можна додавати лляну (багата на Омега-3), гарбузову (з виразним горіховим присмаком) чи кунжутну, 
– додала блогерка. 

Головне правило: використовувати для заправки салату лише нерафіновані олії.

Як не нарватися на підроблену оливкову олію 

  • Не купуйте товар, ціна якого явно нижча за ринкову.
  • Шукайте стандарти ДСТУ 5065: 2008 або  CODEX-STAN 33-1981 на етикетці.
  • У справжньої оливкової олії дуже виразний запах.