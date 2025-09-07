Польза, вкус и антиоксиданты: какое масло лучше всего подходит для салата
- Самый универсальный вариант для заправки салатов – оливковое масло холодного отжима, которое подчеркивает вкус овощей и содержит антиоксиданты.
- Для разнообразия можно использовать льняное, тыквенное или кунжутное масло.
Заправить салат маслом – это всегда хорошая идея. Однако какое же выбрать, чтобы получить не только вкус, но и пользу?
Масла есть многих видов, и заправка салата – это тот случай, когда добавление одного ингредиента определяет вкус всего блюда. 24 Канал спросил у кулинарного блогера korolivska1, какое масло лучше всего выбирать для салата, чтобы всегда получать максимально вкусный результат.
К теме Салат станет шедевром: чем заменить майонез – ответ кулинарного блогера
Какое масло лучше всего использовать для салата?
Самый универсальный вариант – оливковое масло холодного отжима. Оно подчеркивает вкус овощей и содержит много антиоксидантов.
Обратите внимание!
Покупайте оливковое масло в проверенных магазинах, темных стеклянных бутылках и без поврежденной этикетки.
Для разнообразия можно добавлять льняное (богатое на Омега-3), тыквенное (с выразительным ореховым привкусом) или кунжутное,
– добавила блогерша.
Главное правило: использовать для заправки салата только нерафинированные масла.
Как не нарваться на поддельное оливковое масло
- Не покупайте товар, цена которого явно ниже рыночной.
- Ищите стандарты ДСТУ 5065: 2008 или CODEX-STAN 33-1981 на этикетке.
- У настоящего оливкового масла очень выразительный запах.