Бісквітний торт "Кастелла" – відомий десерт японської кулінарії. При правильному приготуванні цей смаколик ніколи не падає, має вишукану та повітряну текстуру.

Цей бісквіт зможе приготувати навіть той, хто не має абсолютно ніякого досвіду у випічці. Тож, рецептом японського пирога "Кастелла", що перенесе вас прямо в країну Вранішнього Сонця, ділиться 24 Канал з посиланням на NV Food.

Як приготувати японський бісквіт "Кастелла"?

Час: 1 година

1 година Порції: 6

Інгредієнти:

– 6 яєчних жовтків;

– 4 яєчні білки;

– 100 грамів цукру;

– 2 столові ложки меду;

– дрібка солі;

– 90 грамів просіяного борошна.

Приготування:

Збийте яєчні жовтки з цукром, поки суміш не побіліє. Потім додайте мед, сіль, борошно і добре перемішайте.

Збийте яєчні білки до щільної піни, а потім обережно і потроху додайте їх до попередньої суміші, піднімаючи її.

Вилийте тісто у застелену пергаментом та змащену маслом форму і випікайте близько 40 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

Пиріг повинен стати золотисто-коричневим. Зубочистка, вставлена в центр, має вийти чистою.

Тоді переверніть пиріг на решітку, й обережно зніміть папір. Дайте йому повністю охолонути перед тим, як нарізати.

Смачного!

Бісквіт вважається примхливою випічкою, яка часто падає або не пропікається. Тому, щоб досягти ідеального бісквіта, слід знати кілька простих правил.