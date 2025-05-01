Своє завжди краще: як зробити сир з коровʼячого молока

Зробити сир вдома не так складно, як здається. Варто спробувати лише раз, і ви зрозумієте, чому результат вартує кожної витраченої хвилини.

Домашній сир стане чудовим доповненням до безлічі страв. 24 Канал пропонує спробувати рецепт порталу Cookpad та насолодитися смаком домашнього продукту. До речі Про нього знають одиниці: рецепт млинців, за яким вони виходять ледь не прозорими Рецепт сиру з молока Час : 1 година + зцідження рідини

: 1 година + зцідження рідини Порцій: 380 грамів Інгредієнти:

– 3 літри коров’ячого молока;

– 2 – 6 яєць;

– 1 столова ложка солі;

– 50 грамів оцту. Приготування: На кожен літр молока потрібно щонайменше два яйця, хоча допускаються варіації — це не зашкодить якості сиру. Молоко ставимо на плиту, доводимо до закипання, потім поступово вводимо яйця й сіль, постійно перемішуючи. Коли рідина майже закипить, але ще не почне активно кипіти, вливаємо оцет, швидко перемішуємо ложкою та залишаємо, але далеко не відходимо. Як тільки почнеться процес згортання молока, слід одразу зняти каструлю з вогню — важливо не дати сиру переваритись. Отриману масу викладають у сито, вистелене марлею в кілька шарів, краї якої зав’язують і підвішують, щоб стекла сироватка. Після цього сир разом із марлею перекладаємо у сито, а зверху ставимо гніт для остаточного видалення вологи. Смачного! Він кращий за ковбасу: як приготувати знаменитий мʼясний рулет з сиром.