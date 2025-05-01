Домашній сир стане чудовим доповненням до безлічі страв. 24 Канал пропонує спробувати рецепт порталу Cookpad та насолодитися смаком домашнього продукту.
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Рецепт сиру з молока
- Час: 1 година + зцідження рідини
- Порцій: 380 грамів
Інгредієнти:
– 3 літри коров’ячого молока;
– 2 – 6 яєць;
– 1 столова ложка солі;
– 50 грамів оцту.
Приготування:
- На кожен літр молока потрібно щонайменше два яйця, хоча допускаються варіації — це не зашкодить якості сиру.
- Молоко ставимо на плиту, доводимо до закипання, потім поступово вводимо яйця й сіль, постійно перемішуючи.
- Коли рідина майже закипить, але ще не почне активно кипіти, вливаємо оцет, швидко перемішуємо ложкою та залишаємо, але далеко не відходимо.
- Як тільки почнеться процес згортання молока, слід одразу зняти каструлю з вогню — важливо не дати сиру переваритись.
- Отриману масу викладають у сито, вистелене марлею в кілька шарів, краї якої зав’язують і підвішують, щоб стекла сироватка.
- Після цього сир разом із марлею перекладаємо у сито, а зверху ставимо гніт для остаточного видалення вологи.
Смачного!
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