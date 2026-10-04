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4 жовтня, 08:00
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Швидше за бутерброди: яєчня з ковбасою та тягучим сиром у хрусткому батоні від Кацуріна

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли звична яєчня та класичні гарячі бутерброди вже набридли, а вранці бракує часу на кулінарні експерименти, цей простий рецепт стає ідеальним рішенням.

Товсті скибки батона перетворюються на апетитні їстівні формочки з дзвінкою золотавою скоринкою, всередині яких ховається соковита м'ясна начинка з томатами під щедрою шапкою тягучого розплавленого сиру. Суміш вершкового масла й оливкової олії додає випічці особливого благородного аромату, перетворюючи звичайні повсякденні продукти на розкішний сніданок для всієї родини, розповів Михайло Кацурін на своєму ютуб-каналі

Як приготувати яєчню в батоні з сиром та ковбасою? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 1 батон або тостовий хліб;
– 3 яйця;
– 300 грамів шинки або ковбаси;
– 300 грамів моцарели або іншого сиру;
– 200 грамів томатів;
– 20 грамів вершкового масла;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– сіль та перець до смаку. 

Це смачніше за бутерброди: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Ковбасу та стиглі помідори наріжте середніми акуратними кубиками.
  2. Сир натріть на грубій тертці.
  3. Батон наріжте рівними товстими скибками завтовшки приблизно 2 – 2,5 сантиметра.
  4. За допомогою ножа або пальцями обережно видаліть м'якуш, залишаючи лише цілісні хлібні бортики-кільця з кіркою.
  5. У глибоку миску вбийте курячі яйця, додайте дрібку солі та свіжомелений чорний перець, після чого злегка збийте вінчиком або виделкою до однорідної маси.
  6. У широкій сковороді добре прогрійте оливкову олію та додайте вершкове масло.
  7. Як тільки воно повністю розтопиться, викладіть підготовлені скибки батона в один шар.
  8. У порожній центр кожного хлібного кільця залийте збиту яєчну суміш, заповнюючи простір приблизно наполовину.
  9. Одразу викладіть шматочки соковитих томатів, кубики ковбаси та щедро присипте зверху натертим сиром.
  10. Смажте сніданок на помірному вогні під закритою кришкою, поки яйце всередині повністю не схопиться, а сир зверху не почне плавитися.
  11. Після цього обережно підчепіть скибки широкою лопаткою, переверніть сирним боком донизу та потримайте ще буквально 1 – 2 хвилини до появи апетитної рум'яної скоринки.
  12. Подавайте хрусткі грінки до столу відразу гарячими, за бажанням прикрасивши гілочкою свіжої зелені, до чашки запашної кави або свіжозавареного чаю.

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