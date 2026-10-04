Швидше за бутерброди: яєчня з ковбасою та тягучим сиром у хрусткому батоні від Кацуріна
Коли звична яєчня та класичні гарячі бутерброди вже набридли, а вранці бракує часу на кулінарні експерименти, цей простий рецепт стає ідеальним рішенням.
Товсті скибки батона перетворюються на апетитні їстівні формочки з дзвінкою золотавою скоринкою, всередині яких ховається соковита м'ясна начинка з томатами під щедрою шапкою тягучого розплавленого сиру. Суміш вершкового масла й оливкової олії додає випічці особливого благородного аромату, перетворюючи звичайні повсякденні продукти на розкішний сніданок для всієї родини, розповів Михайло Кацурін на своєму ютуб-каналі.
Як приготувати яєчню в батоні з сиром та ковбасою?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 батон або тостовий хліб;
– 3 яйця;
– 300 грамів шинки або ковбаси;
– 300 грамів моцарели або іншого сиру;
– 200 грамів томатів;
– 20 грамів вершкового масла;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
Це смачніше за бутерброди: дивіться відео
Приготування:
- Ковбасу та стиглі помідори наріжте середніми акуратними кубиками.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Батон наріжте рівними товстими скибками завтовшки приблизно 2 – 2,5 сантиметра.
- За допомогою ножа або пальцями обережно видаліть м'якуш, залишаючи лише цілісні хлібні бортики-кільця з кіркою.
- У глибоку миску вбийте курячі яйця, додайте дрібку солі та свіжомелений чорний перець, після чого злегка збийте вінчиком або виделкою до однорідної маси.
- У широкій сковороді добре прогрійте оливкову олію та додайте вершкове масло.
- Як тільки воно повністю розтопиться, викладіть підготовлені скибки батона в один шар.
- У порожній центр кожного хлібного кільця залийте збиту яєчну суміш, заповнюючи простір приблизно наполовину.
- Одразу викладіть шматочки соковитих томатів, кубики ковбаси та щедро присипте зверху натертим сиром.
- Смажте сніданок на помірному вогні під закритою кришкою, поки яйце всередині повністю не схопиться, а сир зверху не почне плавитися.
- Після цього обережно підчепіть скибки широкою лопаткою, переверніть сирним боком донизу та потримайте ще буквально 1 – 2 хвилини до появи апетитної рум'яної скоринки.
- Подавайте хрусткі грінки до столу відразу гарячими, за бажанням прикрасивши гілочкою свіжої зелені, до чашки запашної кави або свіжозавареного чаю.