Товсті скибки батона перетворюються на апетитні їстівні формочки з дзвінкою золотавою скоринкою, всередині яких ховається соковита м'ясна начинка з томатами під щедрою шапкою тягучого розплавленого сиру. Суміш вершкового масла й оливкової олії додає випічці особливого благородного аромату, перетворюючи звичайні повсякденні продукти на розкішний сніданок для всієї родини, розповів Михайло Кацурін на своєму ютуб-каналі.

Як приготувати яєчню в батоні з сиром та ковбасою?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 батон або тостовий хліб;

– 3 яйця;

– 300 грамів шинки або ковбаси;

– 300 грамів моцарели або іншого сиру;

– 200 грамів томатів;

– 20 грамів вершкового масла;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

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Приготування: