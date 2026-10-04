Толстые ломтики батона превращаются в аппетитные съедобные формочки с хрустящей золотистой корочкой, внутри которых скрывается сочная мясная начинка с помидорами под щедрой шапкой тягучего расплавленного сыра. Смесь сливочного масла и оливкового масла придает выпечке особый благородный аромат, превращая обычные повседневные продукты в роскошный завтрак для всей семьи, рассказал Михаил Кацурин на своем YouTube-канале.

Как приготовить яичницу в батоне с сыром и колбасой?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 батон или тостовый хлеб;

– 3 яйца;

– 300 граммов ветчины или колбасы;

– 300 граммов моцареллы или другого сыра;

– 200 граммов помидоров;

– 20 граммов сливочного масла;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

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Приготовление: