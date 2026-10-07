Найкраще смажені яйця готують не на сковороді: секрет шеф-кухарів
Ідеальне смажене яйце без зайвого жиру, бризок олії та стояння біля плити. Це не фантазія, а проста техніка з духовкою, яку використовують професійні кулінари.
Професійну яєчню часто готують не на сковороді, а в духовці.Такий спосіб дає ніжний білок, рідкий жовток і не потребує багато олії, розповідає LA NACION.
Чому духовка працює краще?
Секрет у рівномірному нагріванні. У духовці білок встигає схопитися, але не пересихає, а жовток залишається цілим і кремовим.
Ще один плюс – пара. Невелика ємність з водою всередині духовки допомагає зберегти вологу, тож яйця не виходять сухими чи гумовими.
Як приготувати яйця в духовці?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– яйця;
– олія;
– спеції (за бажанням).
Приготування:
- Розігрійте духовку до 160 градусів.
- Підготуйте деко або жаростійку ємність.
- Змастіть олією місця, де лежатимуть яйця.
- Обережно розбийте яйця в підготовлені лунки, щоб жовтки лишилися цілими.
- Поставте в духовку невелику ємність з водою.
- Запікайте рівно 2,5 хвилини.
- Дістаньте, посоліть і поперчіть за смаком та подайте одразу з тостом.
Що важливо не пропустити?
Яйця не можна перетримати, інакше жовток втратить рідку серцевину. Після приготування їх радять з’їсти протягом 10 хвилин – саме тоді вони найкращі за текстурою і смаком.