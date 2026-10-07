Професійну яєчню часто готують не на сковороді, а в духовці.Такий спосіб дає ніжний білок, рідкий жовток і не потребує багато олії, розповідає LA NACION.

Чому духовка працює краще?

Секрет у рівномірному нагріванні. У духовці білок встигає схопитися, але не пересихає, а жовток залишається цілим і кремовим.

Ще один плюс – пара. Невелика ємність з водою всередині духовки допомагає зберегти вологу, тож яйця не виходять сухими чи гумовими.

Як приготувати яйця в духовці?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– яйця;

– олія;

– спеції (за бажанням).

Приготування:

Розігрійте духовку до 160 градусів. Підготуйте деко або жаростійку ємність. Змастіть олією місця, де лежатимуть яйця. Обережно розбийте яйця в підготовлені лунки, щоб жовтки лишилися цілими. Поставте в духовку невелику ємність з водою. Запікайте рівно 2,5 хвилини. Дістаньте, посоліть і поперчіть за смаком та подайте одразу з тостом.

Що важливо не пропустити?

Яйця не можна перетримати, інакше жовток втратить рідку серцевину. Після приготування їх радять з’їсти протягом 10 хвилин – саме тоді вони найкращі за текстурою і смаком.