Профессиональную яичницу часто готовят не на сковороде, а в духовке. Такой способ дает нежный белок, жидкий желток и не требует большого количества масла, сообщает LA NACION.

Почему духовка справляется лучше?

Секрет в равномерном нагреве. В духовке белок успевает схватиться, но не пересыхает, а желток остается целым и кремовым.

Еще один плюс – пар. Небольшая емкость с водой внутри духовки помогает сохранить влагу, поэтому яйца не получаются сухими или резиновыми.

Как приготовить яйца в духовке?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– яйца;

– растительное масло;

– специи (по желанию).

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Подготовьте противень или жаропрочную посуду. Смажьте маслом места, где будут лежать яйца. Осторожно разбейте яйца в подготовленные углубления, чтобы желтки остались целыми. Поставьте в духовку небольшую емкость с водой. Запекайте ровно 2,5 минуты. Достаньте, посолите и поперчите по вкусу и подавайте сразу с тостом.

Что важно не упустить?

Яйца нельзя передержать, иначе желток потеряет жидкую сердцевину. После приготовления их рекомендуют съесть в течение 10 минут – именно тогда они лучше всего по текстуре и вкусу.