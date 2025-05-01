Відмінність таки є: у чому різниця між білими та коричневими яйцями

Яйця залишаються улюбленим продуктом для багатьох, завдяки своїй універсальності у приготуванні та значному вмісту білка. Однак, часто виникає запитання щодо їх кольору: чи є різниця між коричневими та білими яйцями.

Але слід знати, що яйця з білою та темною шкаралупою мають ідентичні властивості. Про це пише 24 Канал з посиланням на La Vanguardia.

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Відмінності між яйцями з темною і білою шкаралупою

Колір шкаралупи яєць визначається генетикою порід курей, які їх несуть. Генетична пігментація відіграє вирішальну роль у цьому явищі. Наприклад, кури породи Араукана володіють унікальним геном, який дозволяє їм виробляти яйця з синьо-зеленою шкаралупою. На противагу цьому, кури породи Род-Айленд Ред відомі своїми коричневими яйцями, що пояснюється їхніми спадковими особливостями пігментації.

Важливо, що на колір шкаралупи не впливають умови утримання курей – ця характеристика є суто генетичною. Отже, породи, що не мають специфічних ознак пігментації, зазвичай несуть стандартні білі яйця.

Чи впливає це на харчові цінності

Колір шкаралупи яйця не впливає на його поживну цінність. Як коричневі, так і білі яйця містять однаковий рівень білка, вітамінів та інших необхідних поживних речовин, за умови, що кури, які їх виробляють, вирощувалися в порівнянних умовах утримання та раціону.

Цей висновок підкреслює, що коричневі яйця за своєю природою не є більш корисними, ніж білі, і не навпаки. Крім того, колір шкаралупи не впливає на смак або кулінарні характеристики яєць. Будь-які варіації смаку, швидше за все, пов'язані з раціоном курей і практиками вирощування, а не з кольором шкаралупи.

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