Тому в цей час варто приготувати з нею страву. Перше, що треба зробити, правильно підготувати овоч до приготування. А чи треба чистити спаржу і як розповідає 24 Канал.

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Коли чистити спаржу, а коли – ні

Перед приготуванням спаржі бажано перевірити щільність шкірки одного-двох паростків з нижньої третини стебла. Якщо верхня плівка легко проламується під нігтем, спаржа готова до вживання без додаткового очищення.

Однак, якщо ніготь не проходить легко, рекомендується почистити спаржу за допомогою овочерізки. Слід робити обережні та неглибокі надрізи, щоб зняти лише твердий зовнішній шар.

На професійних кухнях шеф-кухарі часто вирішують зберегти візуально привабливу верхню третину спаржі. Вони досягають цього за допомогою ножа, який обрізає стебла навколо, створюючи чистий, рівний вигляд від очищеної ділянки до кільцевого зрізу.

Тепер приготуйте її – спаржа по-корейськи виходить особливо смачною.