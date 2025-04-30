Поэтому в это время стоит приготовить с ней блюдо. Первое, что надо сделать, правильно подготовить овощ к приготовлению. А надо ли чистить спаржу и как рассказывает 24 Канал.

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Когда чистить спаржу, а когда – нет

Перед приготовлением спаржи желательно проверить плотность кожуры одного-двух ростков с нижней трети стебля. Если верхняя пленка легко проламывается под ногтем, спаржа готова к употреблению без дополнительной очистки.

Однако, если ноготь не проходит легко, рекомендуется почистить спаржу с помощью овощерезки. Следует делать осторожные и неглубокие надрезы, чтобы снять только твердый внешний слой.

На профессиональных кухнях шеф-повара часто решают сохранить визуально привлекательную верхнюю треть спаржи. Они достигают этого с помощью ножа, который обрезает стебли вокруг, создавая чистый, ровный вид от очищенного участка до кольцевого среза.

Теперь приготовьте ее – спаржа по-корейски получается особенно вкусной.