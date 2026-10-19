Гарний настрій навіть у похмурий день: як зробити ніжний, як суфле, йогуртовий пиріг
Ніжний йогуртовий пиріг без борошна тримається на дуже простій формулі: густий йогурт, яйця, крохмаль і делікатне випікання. Це той десерт, з яким ви надовго забудете про похід до пекарні.
Ніжний йогуртовий пиріг додасть вам гарного настрою навіть у найпохмуріший осінній день. Це той смаколик, який точно не завадить приготувати до улюблених гарячих напоїв, розповідає Papilot.
Як приготувати ніжний йогуртовий пиріг?
- Час: 50 – 55 хвилин + 15 хвилин у вимкненій духовці + час на охолодження
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 450 грамів грецького йогурту;
– 4 великі яйця;
– 80 грамів дрібного цукру;
– 50 грамів картопляного крохмалю;
– 30 грамів розтопленого й охолодженого масла;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– цедра 1 лимона;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– дрібка солі;
– цукрова пудра для посипання, за бажанням.
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте йогурт і яйця з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури.
- Відокремте білки від жовтків.
- Жовтки змішайте з йогуртом, половиною цукру, розтопленим маслом, ваніллю, лимонним соком і цедрою.
- Додайте крохмаль і перемішайте вінчиком до однорідної маси.
- Білки збийте з дрібкою солі. Коли з’явиться піна, поступово всипте решту цукру. Має вийти густа, блискуча маса, що тримає форму.
- Приблизно третину білкової піни обережно вмішайте у йогуртову масу.
- Решту додавайте двома частинами, перемішуючи лопаткою рухами знизу вгору.
- Форму вистеліть папером для випікання знизу, вилийте тісто й обережно розрівняйте поверхню.
- Поставте форму у більшу жаростійку ємність або глибше деко і влийте гарячу воду приблизно до однієї третини висоти форми.
- Випікайте за температури 160 градусів у режимі "верх – низ" 50 – 55 хвилин. Вершок має бути злегка золотистим, а середина – ще трохи тремтіти під час руху форми.
- Після випікання вимкніть духовку, трохи прочиніть дверцята й залиште пиріг усередині ще на 15 хвилин.
- Потім дістаньте його з водяної бані та повністю охолодіть.
- За бажанням посипте цукровою пудрою перед подачею.
Коли його різати?
Не поспішайте з ножем. Теплий пиріг дуже ніжний, тому може осісти або розірватися. Спершу дайте йому повністю охолонути, а потім поставте на годину чи дві в холодильник.
Після охолодження текстура стає кремовішою, але десерт лишається м’яким. Подавати його найкраще без важких кремів – достатньо трохи цукрової пудри, кількох ягід або ложки йогурту з ваніллю.