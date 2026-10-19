Гарний настрій навіть у похмурий день: як зробити ніжний, як суфле, йогуртовий пиріг

Ніжний йогуртовий пиріг без борошна тримається на дуже простій формулі: густий йогурт, яйця, крохмаль і делікатне випікання. Це той десерт, з яким ви надовго забудете про похід до пекарні.

Ніжний йогуртовий пиріг додасть вам гарного настрою навіть у найпохмуріший осінній день. Це той смаколик, який точно не завадить приготувати до улюблених гарячих напоїв, розповідає Papilot.

Як приготувати ніжний йогуртовий пиріг?

Час: 50 – 55 хвилин + 15 хвилин у вимкненій духовці + час на охолодження

50 – 55 хвилин + 15 хвилин у вимкненій духовці + час на охолодження Порцій: 8

Інгредієнти:

– 450 грамів грецького йогурту;

– 4 великі яйця;

– 80 грамів дрібного цукру;

– 50 грамів картопляного крохмалю;

– 30 грамів розтопленого й охолодженого масла;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– цедра 1 лимона;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– дрібка солі;

– цукрова пудра для посипання, за бажанням.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте йогурт і яйця з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Відокремте білки від жовтків. Жовтки змішайте з йогуртом, половиною цукру, розтопленим маслом, ваніллю, лимонним соком і цедрою. Додайте крохмаль і перемішайте вінчиком до однорідної маси. Білки збийте з дрібкою солі. Коли з’явиться піна, поступово всипте решту цукру. Має вийти густа, блискуча маса, що тримає форму. Приблизно третину білкової піни обережно вмішайте у йогуртову масу. Решту додавайте двома частинами, перемішуючи лопаткою рухами знизу вгору. Форму вистеліть папером для випікання знизу, вилийте тісто й обережно розрівняйте поверхню. Поставте форму у більшу жаростійку ємність або глибше деко і влийте гарячу воду приблизно до однієї третини висоти форми. Випікайте за температури 160 градусів у режимі "верх – низ" 50 – 55 хвилин. Вершок має бути злегка золотистим, а середина – ще трохи тремтіти під час руху форми. Після випікання вимкніть духовку, трохи прочиніть дверцята й залиште пиріг усередині ще на 15 хвилин. Потім дістаньте його з водяної бані та повністю охолодіть. За бажанням посипте цукровою пудрою перед подачею.

Коли його різати?

Не поспішайте з ножем. Теплий пиріг дуже ніжний, тому може осісти або розірватися. Спершу дайте йому повністю охолонути, а потім поставте на годину чи дві в холодильник.

Після охолодження текстура стає кремовішою, але десерт лишається м’яким. Подавати його найкраще без важких кремів – достатньо трохи цукрової пудри, кількох ягід або ложки йогурту з ваніллю.