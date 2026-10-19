Ніжний йогуртовий пиріг додасть вам гарного настрою навіть у найпохмуріший осінній день. Це той смаколик, який точно не завадить приготувати до улюблених гарячих напоїв, розповідає Papilot.

Як приготувати ніжний йогуртовий пиріг?

Час: 50 – 55 хвилин + 15 хвилин у вимкненій духовці + час на охолодження

50 – 55 хвилин + 15 хвилин у вимкненій духовці + час на охолодження Порцій: 8

Інгредієнти:

– 450 грамів грецького йогурту;

– 4 великі яйця;

– 80 грамів дрібного цукру;

– 50 грамів картопляного крохмалю;

– 30 грамів розтопленого й охолодженого масла;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– цедра 1 лимона;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– щіпка солі;

– цукрова пудра для посипання, за бажанням.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте йогурт і яйця з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Відокремте білки від жовтків. Жовтки змішайте з йогуртом, половиною цукру, розтопленим маслом, ваніллю, лимонним соком і цедрою. Додайте крохмаль і перемішайте вінчиком до однорідної маси. Білки збийте зі щіпкою солі. Коли з’явиться піна, поступово всипте решту цукру. Має вийти густа, блискуча маса, що тримає форму. Приблизно третину білкової піни обережно вмішайте у йогуртову масу. Решту додавайте двома частинами, перемішуючи лопаткою рухами знизу вгору. Форму вистеліть папером для випікання знизу, вилийте тісто й обережно розрівняйте поверхню. Поставте форму у більшу жаростійку ємність або глибший лист і влийте гарячу воду приблизно до однієї третини висоти форми. Випікайте при 160 градусах у режимі "верх – низ" 50 – 55 хвилин. Вершок має бути злегка золотистим, а середина – ще трохи тремтіти під час руху форми. Після випікання вимкніть духовку, трохи прочиніть дверцята й залиште пиріг усередині ще на 15 хвилин. Потім дістаньте його з водяної бані та повністю охолодіть. За бажанням посипте цукровою пудрою перед подачею.

Коли його різати?

Не поспішайте з ножем. Теплий пиріг дуже ніжний, тому може осісти або розірватися. Спершу дайте йому повністю охолонути, а потім поставте на годину чи дві в холодильник.

Після охолодження текстура стає кремовішою, але десерт лишається м’яким. Подавати його найкраще без важких кремів – достатньо трохи цукрової пудри, кількох ягід або ложки йогурту з ваніллю.