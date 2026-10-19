Нежный йогуртовый пирог поднимет вам настроение даже в самый пасмурный осенний день. Вот это лакомство, которое точно не помешает приготовить к любимым горячим напиткам, рассказывает Papilot.

Как приготовить нежный йогуртовый пирог?

Время: 50 – 55 минут + 15 минут в выключенной духовке + время на остывание

50 – 55 минут + 15 минут в выключенной духовке + время на остывание Порций: 8

Ингредиенты:

– 450 граммов греческого йогурта;

– 4 больших яйца;

– 80 граммов мелкого сахара;

– 50 граммов картофельного крахмала;

– 30 граммов растопленного и охлажденного масла;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– цедра 1 лимона;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– щепотка соли;

– сахарная пудра для посыпки, по желанию.

Приготовление:

Заранее достаньте йогурт и яйца из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с йогуртом, половиной сахара, растопленным маслом, ванилью, лимонным соком и цедрой. Добавьте крахмал и перемешайте венчиком до однородной массы. Белки взбейте с щепоткой соли. Когда появится пена, постепенно всыпьте оставшийся сахар. Должна получиться густая, блестящая масса, держащая форму. Примерно треть белковой пены осторожно вмешайте в йогуртовую массу. Остальное добавляйте двумя частями, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Форму выстелите бумагой для выпечки снизу, вылейте тесто и аккуратно разровняйте поверхность. Поставьте форму в более крупную жаропрочную емкость или более глубокий противень и налейте горячую воду примерно до одной трети высоты формы. Выпекайте при 160 градусах в режиме "верх – низ" 50 – 55 минут. Верх должен быть слегка золотистым, а середина – еще немного дрожать при движении формы. После выпечки выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте пирог внутри еще на 15 минут. Затем достаньте его из водяной бани и полностью остудите. По желанию посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Когда его резать?

Не спешите с ножом. Теплый пирог очень нежный, поэтому может осесть или разорваться. Сначала дайте ему полностью остыть, а затем поставьте на час или два в холодильник.

После охлаждения текстура становится более кремообразной, но десерт остается мягким. Подавать его лучше всего без тяжелых кремов – достаточно немного сахарной пудры, нескольких ягод или ложки йогурта с ванилью.