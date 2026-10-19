Нежный йогуртовый пирог поднимет вам настроение даже в самый пасмурный осенний день. Вот это лакомство, которое точно не помешает приготовить к любимым горячим напиткам, рассказывает Papilot.
Как приготовить нежный йогуртовый пирог?
- Время: 50 – 55 минут + 15 минут в выключенной духовке + время на остывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 450 граммов греческого йогурта;
– 4 больших яйца;
– 80 граммов мелкого сахара;
– 50 граммов картофельного крахмала;
– 30 граммов растопленного и охлажденного масла;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– цедра 1 лимона;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– щепотка соли;
– сахарная пудра для посыпки, по желанию.
Приготовление:
- Заранее достаньте йогурт и яйца из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.
- Отделите белки от желтков.
- Желтки смешайте с йогуртом, половиной сахара, растопленным маслом, ванилью, лимонным соком и цедрой.
- Добавьте крахмал и перемешайте венчиком до однородной массы.
- Белки взбейте с щепоткой соли. Когда появится пена, постепенно всыпьте оставшийся сахар. Должна получиться густая, блестящая масса, держащая форму.
- Примерно треть белковой пены осторожно вмешайте в йогуртовую массу.
- Остальное добавляйте двумя частями, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх.
- Форму выстелите бумагой для выпечки снизу, вылейте тесто и аккуратно разровняйте поверхность.
- Поставьте форму в более крупную жаропрочную емкость или более глубокий противень и налейте горячую воду примерно до одной трети высоты формы.
- Выпекайте при 160 градусах в режиме "верх – низ" 50 – 55 минут. Верх должен быть слегка золотистым, а середина – еще немного дрожать при движении формы.
- После выпечки выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте пирог внутри еще на 15 минут.
- Затем достаньте его из водяной бани и полностью остудите.
- По желанию посыпьте сахарной пудрой перед подачей.
Когда его резать?
Не спешите с ножом. Теплый пирог очень нежный, поэтому может осесть или разорваться. Сначала дайте ему полностью остыть, а затем поставьте на час или два в холодильник.
После охлаждения текстура становится более кремообразной, но десерт остается мягким. Подавать его лучше всего без тяжелых кремов – достаточно немного сахарной пудры, нескольких ягод или ложки йогурта с ванилью.