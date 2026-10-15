Він справді з’їдається швидше за огірки: гострий салат із зелених помідорів та кабачків

Коли осінні холоди ставлять крапку на визріванні томатів, зелені та бурі плоди стають справжнім скарбом для консервації. На відміну від червоних помідорів, які в гарячому маринаді швидко перетворюються на м'яку кашу, недостиглі томати мають щільну текстуру та приємну природну кислинку.

Поєднання зелених помідорів, кабачків та гострих ноток створює унікальну смакову гармонію. Будьте обережними – ця заготівля може змусити вас забути про всі інші банки в коморі! Як закрити пікантні зелені помідори з кабачками? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма зелених помідорів;

– 1 кілограм кабачків;

– 500 грамів цибулі;

– 300 грамів свіжого часнику;

– 1 гострий стручковий перець;

– 100 мілілітрів рафінованої олії;

– 100 мілілітрів фруктового оцту;

– 150 грамів цукру;

– 40 грамів солі. Приготування: Зелені помідори та кабачки старанно промийте й наріжте охайними кружальцями товщиною близько 0,5 сантиметра. Цибулю очистіть і поріжте кільцями середньої товщини, а зубчики часнику розпустіть тонкими пелюстками. Складіть усі нарізані овочі у велику широку каструлю з товстим дном. Додайте дрібно нарізаний гострий перець разом із насінням (або без нього, якщо віддаєте перевагу помірній гостроті), влийте олію та ароматний фруктовий оцет, всипте сіль і цукор. Ретельно вимішайте овочеву суміш руками або широкою дерев'яною лопаткою й залиште постояти за кімнатної температури на 40 – 60 хвилин, щоб під дією солі та цукру виділився рясний натуральний сік. Поставте каструлю на помірний вогонь і доведіть суміш до активного кипіння. Зменшіть нагрів і проваріть овочі рівно 10 хвилин, періодично делікатно помішуючи від дна, щоб шматочки прогрівалися рівномірно. Киплячу закуску разом із гарячим пряним соком негайно розкладіть по заздалегідь простерилізованих сухих банках, наповнюючи їх під самі вінця. Герметично закатайте прокип'яченими металевими кришками, переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою і залиште до повного природного охолодження.