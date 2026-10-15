Когда осенние холода ставят точку на созревании помидоров, зеленые и бурые плоды становятся настоящим сокровищем для консервирования. В отличие от красных помидоров, которые в горячем маринаде быстро превращаются в мягкую кашу, недозрелые помидоры обладают плотной текстурой и приятной естественной кислинкой.