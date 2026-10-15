Сочетание зеленых помидоров, кабачков и острых ноток создает уникальную вкусовую гармонию. Будьте осторожны – эта заготовка может заставить вас забыть обо всех остальных банках в кладовой!
Как заготовить пикантные зеленые помидоры с кабачками?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма зеленых помидоров;
– 1 килограмм кабачков;
– 500 граммов лука;
– 300 граммов свежего чеснока;
– 1 острый стручковый перец;
– 100 миллилитров рафинированного масла;
– 100 миллилитров фруктового уксуса;
– 150 граммов сахара;
– 40 граммов соли.
Приготовление:
- Зеленые помидоры и кабачки тщательно промойте и нарежьте аккуратными кружочками толщиной около 0,5 сантиметра.
- Лук очистите и нарежьте кольцами средней толщины, а зубчики чеснока нарежьте тонкими пластинками.
- Сложите все нарезанные овощи в большую широкую кастрюлю с толстым дном.
- Добавьте мелко нарезанный острый перец вместе с семечками (или без них, если предпочитаете умеренную остроту), влейте растительное масло и ароматный фруктовый уксус, всыпьте соль и сахар.
- Тщательно перемешайте овощную смесь руками или широкой деревянной лопаткой и оставьте настаиваться при комнатной температуре на 40–60 минут, чтобы под действием соли и сахара выделился обильный натуральный сок.
- Поставьте кастрюлю на умеренный огонь и доведите смесь до активного кипения.
- Убавьте огонь и проварите овощи ровно 10 минут, периодически аккуратно помешивая от дна, чтобы кусочки прогревались равномерно.
- Кипящую закуску вместе с горячим пряным соком немедленно разложите по заранее простерилизованным сухим банкам, наполняя их до самых краев.
- Герметично закатайте прокипяченными металлическими крышками, переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного естественного остывания.