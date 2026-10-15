Коли осінні холоди ставлять крапку на визріванні томатів, зелені та бурі плоди стають справжнім скарбом для консервації. На відміну від червоних помідорів, які в гарячому маринаді швидко перетворюються на м'яку кашу, недостиглі томати мають щільну текстуру та приємну природну кислинку.