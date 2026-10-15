Поєднання зелених помідорів, кабачків та гострих ноток створює унікальну смакову гармонію. Будьте обережними – ця заготівля може змусити вас забути про всі інші банки в коморі!
Як закрити пікантні зелені помідори з кабачками?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма зелених помідорів;
– 1 кілограм кабачків;
– 500 грамів цибулі;
– 300 грамів свіжого часнику;
– 1 гострий стручковий перець;
– 100 мілілітрів рафінованої олії;
– 100 мілілітрів фруктового оцту;
– 150 грамів цукру;
– 40 грамів солі.
Приготування:
- Зелені помідори та кабачки старанно промийте й наріжте охайними кружальцями товщиною близько 0,5 сантиметра.
- Цибулю очистіть і поріжте кільцями середньої товщини, а зубчики часнику розпустіть тонкими пелюстками.
- Складіть усі нарізані овочі у велику широку каструлю з товстим дном.
- Додайте дрібно нарізаний гострий перець разом із насінням (або без нього, якщо віддаєте перевагу помірній гостроті), влийте олію та ароматний фруктовий оцет, всипте сіль і цукор.
- Ретельно вимішайте овочеву суміш руками або широкою дерев'яною лопаткою й залиште постояти за кімнатної температури на 40 – 60 хвилин, щоб під дією солі та цукру виділився рясний натуральний сік.
- Поставте каструлю на помірний вогонь і доведіть суміш до активного кипіння.
- Зменшіть нагрів і проваріть овочі рівно 10 хвилин, періодично делікатно помішуючи від дна, щоб шматочки прогрівалися рівномірно.
- Киплячу закуску разом із гарячим пряним соком негайно розкладіть по заздалегідь простерилізованих сухих банках, наповнюючи їх під самі вінця.
- Герметично закатайте прокип'яченими металевими кришками, переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою і залиште до повного природного охолодження.