Копійчане задоволення: пікантна закуска з огірків для пікніків та сімейних трапез

Ця закуска – черговий доказ того, що не потрібно вишуканих інгредієнтів та довгих приготувань, аби насолодитися особливим смаком. Кілька хвилин – і ваша трапеза заграє новими барвами.

Ця закуска додасть вашій трапезі особливої свіжості та смакових барв. 24 Канал пропонує обовʼязково звернути увагу на рецепт суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко, яким вона поділилася у своєму інстаграмі. Читайте також Він змусить забути про альтернативи: салат "Берлінський" – це просто свято на кожен день Рецепт закуски з огірків Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів огірків;

– 1 морква;

– 4 стебла зеленої цибулі;

– 1 біла цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 1/2 чайної ложки паприки;

– 1 столова ложка цукру;

– 4 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка кунжуту;

– 70 мілілітрів води;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Огірки добре промийте, обріжте кінчики з обох боків і зробіть надрізи вздовж, як показано у відео. Обсипте огірки сіллю – і зсередини, і зовні. Залиште на пів години, щоб вони пустили сік. Тим часом натріть моркву, наріжте зелений і ріпчасту цибулю, додайте подрібнений часник, спеції, трохи соєвого соусу, сік лимона, кунжут і трішки води. Дайте суміші настоятися приблизно 15 хвилин. Огірки промийте під проточною водою, щоб змити зайву сіль. Потім начиніть їх овочевою сумішшю. Смачного! Щоб купувати тільки найкраще: як легко відрізнити стару і молоду спаржу.