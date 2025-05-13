Копійчане задоволення: пікантна закуска з огірків для пікніків та сімейних трапез
Ця закуска – черговий доказ того, що не потрібно вишуканих інгредієнтів та довгих приготувань, аби насолодитися особливим смаком. Кілька хвилин – і ваша трапеза заграє новими барвами.
Ця закуска додасть вашій трапезі особливої свіжості та смакових барв. 24 Канал пропонує обовʼязково звернути увагу на рецепт суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
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Рецепт закуски з огірків
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів огірків;
– 1 морква;
– 4 стебла зеленої цибулі;
– 1 біла цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 1/2 чайної ложки паприки;
– 1 столова ложка цукру;
– 4 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка кунжуту;
– 70 мілілітрів води;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Огірки добре промийте, обріжте кінчики з обох боків і зробіть надрізи вздовж, як показано у відео.
Обсипте огірки сіллю – і зсередини, і зовні. Залиште на пів години, щоб вони пустили сік.
Тим часом натріть моркву, наріжте зелений і ріпчасту цибулю, додайте подрібнений часник, спеції, трохи соєвого соусу, сік лимона, кунжут і трішки води. Дайте суміші настоятися приблизно 15 хвилин.
Огірки промийте під проточною водою, щоб змити зайву сіль. Потім начиніть їх овочевою сумішшю.
Смачного!
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