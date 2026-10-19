Сосиски-привиди та павучки на Геловін: дві прості закуски, які можна приготувати з дітьми

Вже незабаром Геловін, тож варто запасатися корисними рецептами. Міні-закуски у формі привидів і павучків – це той випадок, коли прості інгредієнти працюють на видовищний результат. До того ж такі страви зручно готувати разом із дітьми.

Міні-закуски у формі привидів і павучків – це той випадок, коли прості інгредієнти дають ефектний результат. Основа тут однакова: сосиски, листкове тісто і трохи сметани. Саме ця проста комбінація дозволяє швидко зібрати святкову закуску без складних підготовок. Як приготувати сосиски-привиди Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 сосиски;

– 200 грамів листкового або пісного тіста;

– 1 – 2 ложки сметани. Приготування: Наріжте сосиски на невеликі шматочки. Розкачайте тісто й наріжте його смужками або невеликими шматочками. Викладіть сосиски на деко, застелене пергаментом, і накрийте їх тістом, формуючи фігурки, схожі на маленьких привидів. Зробіть отвори для очей і рота за допомогою зубочистки. Злегка змастіть тісто сметаною та випікайте у розігрітій духовці приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте закусці трохи охолонути і подавайте до столу. Як зробити сосиски-павучки Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 5 Інгредієнти:

– 5 сосисок;

– 200 грамів листкового тіста;

– 1 – 2 столові ложки сметани;

– трохи сметани або густого соусу для декору. Приготування: На кожній сосисці зробіть з боків кілька надрізів, не прорізаючи її до кінця. Так сформуються "лапки" павучків. Наріжте листкове тісто тонкими довгими смужками. Обкрутіть кожну сосиску смужками тіста, залишаючи надрізані частини відкритими. Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом, і змастіть тісто тонким шаром сметани. Випікайте у духовці при температурі 180 градусів близько 20 хвилин, поки тісто не стане золотистим. Дайте павучкам трохи охолонути, а потім зробіть оченята зі сметани або густого соусу та подавайте до столу.