Мини-закуски в форме привидений и паучков – это тот случай, когда простые ингредиенты дают эффектный результат. Основа здесь одна и та же: сосиски, слоеное тесто и немного сметаны. Именно эта простая комбинация позволяет быстро приготовить праздничную закуску без сложных приготовлений.

Как приготовить сосиски-призраки

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 сосиски;

– 200 граммов слоеного или постного теста;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны.

Приготовление:

Нарежьте сосиски на небольшие кусочки. Раскатайте тесто и нарежьте его полосками или небольшими кусочками. Выложите сосиски на противень, застеленный пергаментом, и накройте их тестом, формируя фигурки, похожие на маленьких привидений. Сделайте отверстия для глаз и рта с помощью зубочистки. Слегка смажьте тесто сметаной и выпекайте в разогретой духовке примерно 20 минут при температуре 180 градусов. Дайте закуске немного остыть и подавайте к столу.

Как приготовить сосиски-паучки

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 5 сосисок;

– 200 граммов слоеного теста;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны;

– немного сметаны или густого соуса для украшения.

Приготовление: