Міні-закуски у формі привидів і павучків – це той випадок, коли прості інгредієнти дають ефектний результат. Основа тут однакова: сосиски, листкове тісто і трохи сметани. Саме ця проста комбінація дозволяє швидко зібрати святкову закуску без складних підготовок.
Як приготувати сосиски-привиди
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 сосиски;
– 200 грамів листкового або пісного тіста;
– 1 – 2 ложки сметани.
Приготування:
- Наріжте сосиски на невеликі шматочки.
- Розкачайте тісто й наріжте його смужками або невеликими шматочками.
- Викладіть сосиски на деко, застелене пергаментом, і накрийте їх тістом, формуючи фігурки, схожі на маленьких привидів.
- Зробіть отвори для очей і рота за допомогою зубочистки.
- Злегка змастіть тісто сметаною та випікайте у розігрітій духовці приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів.
- Дайте закусці трохи охолонути і подавайте до столу.
Як зробити сосиски-павучки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 5 сосисок;
– 200 грамів листкового тіста;
– 1 – 2 столові ложки сметани;
– трохи сметани або густого соусу для декору.
Приготування:
- На кожній сосисці зробіть з боків кілька надрізів, не прорізаючи її до кінця. Так сформуються "лапки" павучків.
- Наріжте листкове тісто тонкими довгими смужками.
- Обкрутіть кожну сосиску смужками тіста, залишаючи надрізані частини відкритими.
- Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом, і змастіть тісто тонким шаром сметани.
- Випікайте у духовці при температурі 180 градусів близько 20 хвилин, поки тісто не стане золотистим.
- Дайте павучкам трохи охолонути, а потім зробіть оченята зі сметани або густого соусу та подавайте до столу.