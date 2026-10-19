Міні-закуски у формі привидів і павучків – це той випадок, коли прості інгредієнти дають ефектний результат. Основа тут однакова: сосиски, листкове тісто і трохи сметани. Саме ця проста комбінація дозволяє швидко зібрати святкову закуску без складних підготовок.

Як приготувати сосиски-привиди

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 сосиски;

– 200 грамів листкового або пісного тіста;

– 1 – 2 ложки сметани.

Приготування:

Наріжте сосиски на невеликі шматочки. Розкачайте тісто й наріжте його смужками або невеликими шматочками. Викладіть сосиски на деко, застелене пергаментом, і накрийте їх тістом, формуючи фігурки, схожі на маленьких привидів. Зробіть отвори для очей і рота за допомогою зубочистки. Злегка змастіть тісто сметаною та випікайте у розігрітій духовці приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте закусці трохи охолонути і подавайте до столу.

Як зробити сосиски-павучки

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 5 сосисок;

– 200 грамів листкового тіста;

– 1 – 2 столові ложки сметани;

– трохи сметани або густого соусу для декору.

Приготування: